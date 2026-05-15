Explota la planta de gas Lamargas en el Lago de Maracaibo; Reportan varios heridos

Una fuerte explosión sacudió la mañana de este viernes las instalaciones de la planta de gas Lamargas, ubicada en el Bloque V del Lago de Maracaibo, en Venezuela, específicamente en las costas del municipio Lagunillas, estado Zulia. Reportes preliminares en redes sociales y de fuentes locales alertan sobre varios trabajadores heridos, aunque las autoridades no han emitido un balance oficial.

La planta es operada actualmente por la empresa Chinaconcord en coordinación con Petróleos de Venezuela (PDVSA). El complejo, dedicado a la explotación de crudo y al procesamiento de gas, es considerado un punto neurálgico para la infraestructura energética de la región occidente. Hasta el momento se desconoce el número exacto de personas que se encontraban dentro de la infraestructura al momento del siniestro.

Una pieza clave para la producción petrolera de PDVSA

El complejo Lamargas (Lama Gas) es una planta compresora fundamental para la operatividad del Bloque V. Su función principal consiste en recibir gas de baja presión desde las estaciones de flujo cercanas y elevarlo a presiones extremas de entre 2 mil 400 y 3 mil 200 libras por pulgada cuadrada (psig).

Entre las funciones críticas que desempeña esta planta y que elevan la alerta tras el accidente se encuentran:



Compresión y reinyección de gas: Eleva la presión del gas natural para inyectarlo de nuevo en los yacimientos, un proceso vital para mantener la presión del reservorio y optimizar la extracción de petróleo mediante levantamiento artificial.

Eleva la presión del gas natural para inyectarlo de nuevo en los yacimientos, un proceso vital para mantener la presión del reservorio y optimizar la extracción de petróleo mediante levantamiento artificial. Gestión de gas asociado: Recibe y procesa el gas que sale junto con el petróleo en las estaciones de flujo circundantes.

Recibe y procesa el gas que sale junto con el petróleo en las estaciones de flujo circundantes. Distribución estratégica: Envía el gas comprimido a otras subestaciones y unidades indispensables para mantener la cadena de producción.

Bajo la lupa por sistemas de control

Debido a la alta peligrosidad de los rangos de presión que maneja, el complejo Lamargas ha sido objeto de diversas investigaciones y auditorías técnicas orientadas a mejorar los sistemas de supervisión y control automatizado de sus compresores.

Equipos de emergencia, lanchas de rescate y personal de seguridad industrial se desplazan hacia el sitio para controlar la situación, evaluar los daños estructurales e intentar determinar las causas que originaron la explosión. La parálisis temporal de esta planta podría tener un impacto inmediato en los volúmenes de extracción de crudo en el Lago de Maracaibo.