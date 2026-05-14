Golpe al CJNG: Estados Unidos imputa nuevos cargos contra “El Jardinero”, heredero fallido de “El Mencho”

La justicia estadounidense ha endurecido el golpe a la estructura de mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal modificada contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder de alto rango de la organización, ampliando los cargos originales de 2020 para incluir ahora el tráfico masivo de metanfetaminas y conspiración para el lavado de dinero.

“El Jardinero”, de 45 años, fue capturado el pasado 27 de abril en una operación coordinada por la Secretaría de Marina (SEMAR), poniendo fin a su intento por tomar el control absoluto del cártel. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026 durante una operación militar, Flores Silva era considerado su sucesor natural. Sin embargo, su detención y las nuevas imputaciones en EE. UU. desmantelan sus planes de liderazgo.

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Cargos por narcoterrorismo y lavado de activos

La acusación del Departamento de Justicia no solo se limita al tráfico de estupefacientes (cocaína, heroína y metanfetamina), sino que resalta el carácter violento de sus operaciones. Entre los delitos imputados destacan:



Uso de armas de fuego y artefactos explosivos para facilitar el narcotráfico.

para facilitar el narcotráfico. Conspiración para el lavado de dinero , movilizando las ganancias ilícitas desde Estados Unidos hacia las arcas del cártel en México.

, movilizando las ganancias ilícitas desde Estados Unidos hacia las arcas del cártel en México. Fabricación y distribución de drogas sintéticas, combustible principal de la crisis de salud en el país vecino.

El Fiscal General Adjunto, A. Tysen Duva, fue tajante al declarar que la misión de la División Penal es desmantelar a estas organizaciones terroristas extranjeras (designación otorgada al CJNG en febrero de 2025) en todos sus niveles, atacando directamente su financiamiento y a sus líderes.

Un mensaje claro para la cúpula del CJNG

Para las agencias estadounidenses, la captura y el proceso contra Flores Silva representan un triunfo estratégico. Terrance Cole, administrador de la DEA, señaló que “El Jardinero” cometió un error de cálculo al creer que heredaría el imperio de Oseguera Cervantes. “La acusación demuestra la fuerza conjunta para exigir responsabilidades a los líderes de los cárteles”, afirmó al agradecer la colaboración de las fuerzas armadas mexicanas.

Por su parte, John A. Condon, del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), subrayó que la estrategia actual consiste en atacar sistemáticamente la estructura de mando de estas organizaciones criminales transnacionales para erradicar la violencia y el miedo que siembran en las comunidades.

¿Qué le espera a "El Jardinero" en Estados Unidos?

De ser declarado culpable en los tribunales de Washington D.C., Audias Flores Silva enfrenta una pena mínima de 10 años, aunque dada la gravedad de los cargos por narcoterrorismo y lavado de dinero, la fiscalía buscará la cadena perpetua.

Este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida bajo la Orden Ejecutiva 14159, la cual prioriza la persecución de organizaciones criminales que amenazan la estabilidad financiera y la seguridad de las fronteras de Estados Unidos.