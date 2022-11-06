Carlos Vela provocó la locura de Justin Bieber y Jaime Camil en final de la MLS

Una auténtica locura se vivió en la final de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos, donde el LAFC de Carlos Vela se llevó una dramática victoria frente al Philadelphia Union, pero que entre sus múltiples momentos destacados, dejó una escena inesperada protagonizada por el cantante Justin Bieber y el actor Jaime Camil.

Los dos fanáticos del LAFC y residentes en la ciudad de Los Ángeles festejaron por todo lo alto las anotaciones del equipo capitaneado por Carlos Vela, algo que fue documentado por otros fanáticos y difundido a través de redes sociales.

Además de reclamar una dura falta sobre Vela, Justin Bieber sacó su lado más futbolero cuando el LAFC vio las redes y mientras festejaba con sus acompañantes, se pudo observar cómo chocó las palmas con Jaime Camil, fanático y embajador del equipo para la comunidad hispanohablante.

¿Cuando pensaron ver a Justin Bieber y Jaime Camil festejando un gol de LAFC juntos? pic.twitter.com/XA33lWaBbp — Patrick Meehan Nader (@TsunamiPix) November 5, 2022

De esta forma convivieron tres personajes muy conocidos en México pero que poca gente se imaginaba ver en un mismo escenario: Carlos Vela, como protagonista del partido, Jaime Camil, como actor de renombre en México, y Justin Bieber, exitoso artista global en el género del R&B y Hip-Hop.

Por otro lado, Carlos Vela hizo historia en Estados Unidos y colaboró para darle el primer título de la MLS a su equipo, Los Ángeles FC (LAFC), institución que también se llevó el Supporters Shield de la temporada regular y que ahora también se puede presumir como campeón de liga.

¡Hey hey hey!! @11carlosV y @justinbieber se molestan cuando el ariete mexicano cae sobre la grama #BarrioAngelino pic.twitter.com/4tE2rTxp0E — MLS Español (@MLSes) November 5, 2022

LAFC campeón de la MLS tras ganar en penales a Philadelphia Union

El partido fue todo un espectáculo y no decepcionó como la gran final del torneo, pues el partido terminó 2-2 en el tiempo regular, con goles al 83’ para Philadelphia y al 84’ para el LAFC, por lo que el compromiso se fue a tiempo extra.

Ya en el tiempo suplementario, una expulsión y dura lesión del guardameta Máxime Crepeau dejó con 10 hombres al LAFC a falta de cuatro minutos para el final. Sobre el agregado, Jake Elliot parecía darle el título a Philadelphia con un gol al 124’; sin embargo, Gareth Bale al minuto 128’ empató el partido de forma agónica y mandó todo a la definición desde los once pasos.

Philadelphia no pudo meter uno solo y el LAFC se llevó la MLS Cup por primera vez en su breve historia. Carlos Vela salió del juego al minuto 105’ y colaboró con una asistencia, en un partido que terminó por darle su primer título a nivel de clubes en su carrera.

