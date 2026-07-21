¿Dónde están los capos del Cártel de Sinaloa? El mapa de los líderes detenidos, sentenciados y prófugos en EU

De las cúpulas del crimen organizado a cárcel de máxima seguridad. Con la reciente sentencia de cadena perpetua dictada contra Ismael 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa suma otro golpe definitivo en los tribunales estadounidenses.

Te mostramos el mapa actualizado de la situación legal de los principales capos de esta organización criminal, una de las más grandes y poderosas del mundo.

Líderes del Cártel de Sinaloa en EU: Sentencias, audiencias y estatus legal en 2026

Las autoridades de Estados Unidos tienen bajo custodia a varios líderes y otros miembros importantes del Cártel de Sinaloa, quienes hoy se enfrentan a un escenario que va desde cadenas perpetuas hasta audiencias claves y acuerdos de cooperación.

Estos son los líderes del Cártel Sinaloa que se encuentran en prisión de EU:



Ismael 'El Mayo' Zambada , cofundador del Cártel de Sinaloa , fue sentenciado a cadena perpetua el pasado 20 de julio 2026 en EU.

, cofundador del , fue sentenciado a el pasado en Joaquín ' El Chapo ' Guzmán , uno de los fundadores del cártel, tiene una sentencia a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

, uno de los fundadores del cártel, tiene una sentencia a en una Ovidio Guzmán, el hijo de 'El Chapo', se declaró culpable y tiene sentencia pendiente, su próxima audiencia es el próximo mes de octubre.

Otro con sentencia pendiente es Joaquín Guzmán López, quien tiene su audiencia en el mes de agosto, es el supuesto responsables de haber secuestrado y entregado a 'El Mayo' Zambada.

Varios de los principales líderes del Cártel de Sinaloa ya están bajo custodia de EU.



Mientras "El Chapo" cumple cadena perpetua, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López esperan sentencia; además, los hijos de "El Mayo" Zambada también enfrentan condenas.



La información en… pic.twitter.com/U4OL7ksb6e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 21, 2026

Los hijos de "El Mayo" Zambada: Condenas, cooperación y fugas en EU

En el caso de los herederos de 'El Mayo', la justicia de Estados Unidos ya dictó condenas para sus hijos, entre acuerdos de cooperación y violaciones a la libertad supervisada.



Vicente Zambada , alias ' El Vicentillo ', fue sentenciado a 15 años de prisión en el 2019.

, alias ' ', fue sentenciado a 15 años de prisión en el 2019. Ismael 'El Mayito Gordo', también fue sentenciado a 9 años de prisión en el 2022; sin embargo, se presume que esta prófugo tras violar el periodo de libertad supervisada.

Cadena perpetua para 'El Mayo' Zambada en EU: Así fue su audiencia

El pasado 20 de julio, Ismael 'El Mayo' Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por la Corte de Brooklyn. El narcotraficante mexicano aprovechó el tiempo para compartir una lectura con un poco de contexto de su vida, así como para pedirle a las nuevas generaciones no elegir el mismo camino que él, pues solo destruía a las familias y aumentaba la muerte.

"Crecí creyendo que la violencia era normal; sin embargo, la violencia debe acabar en México y en otros lugares, se lleva vidas, destruye familias y aumenta la muerte, nadie gana este tipo de guerras...

A las otras generaciones, escojan otro camino no hay nada en la violencia ni en el crimen...", leyó el capo.