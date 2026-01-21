Así celebró EU entrega de 37 capos de cárteles mexicanos en medio de la presión de Trump

Narcoterroristas, capos responsables del envío de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo, traficantes de armas y personas, y lavadores de dinero. Ese es el perfil de los 37 reos entregados el martes a Estados Unidos , en medio de la creciente presión de la administración Trump para combatir a los cárteles mexicanos.

Para el país vecino, tener bajo su custodia a estos criminales no es ni más ni menos que otro logro histórico en la misión del gobierno de Donald Trump de destruir a los cárteles y hacer que paguen por sus crímenes en suelo estadounidense. Así lo declaró la fiscal general Pam Bondi en un comunicado del Departamento de Justicia.

Reos mexicanos no fueron extraditados a EU

Las autoridades dejaron claro que no hubo un proceso de extradición, sino que los reos fueron entregados directamente al considerarlos un riesgo para la seguridad.

Se informó que la transferencia de reos marca la tercera vez que México utiliza su Ley de Seguridad Nacional para expulsar a personas que Estados Unidos considera fugitivos.

¿De qué cárteles son los capos mexicanos entregados a EU?

En este llamado “narcopaquete” figuran operadores de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, así como de otras organizaciones como La Línea y los Beltrán Leyva.

Se trata de los mismos cárteles que el inquilino de la Casa Blanca ha repetido una y otra vez que controlan México.

“El problema es que México está petrificado por los cárteles porque pueden quitar al presidente en dos minutos. Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que creo que es muy valiente, pero México está gobernado por los cárteles ”, declaró Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Con estas declaraciones y al dejar abierta la posibilidad de una incursión militar en México para combatir a los narcoterroristas, Trump ha puesto en jaque a un régimen que ya le ha enviado un total de 92 integrantes del crimen organizado para que sean juzgados en Estados Unidos.

Esto, bajo el argumento de que en ese país se garantiza que no habrá impunidad para estos criminales. Además, presumen que la justicia, la justicia estadounidense, no se detiene en las fronteras.