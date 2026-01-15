¿Pacto de impunidad con el narco? Oposición exige al gobierno combatir el crimen organizado

En materia de combate al crimen organizado , Estados Unidos quiere pasar de las palabras a los hechos. Por eso se encendieron las alarmas en el Senado, donde la oposición exige que el gobierno de México se deje de palabrería y ahora sí ofrezca resultados.

Antonio Martín del Campo, senador del PAN, señaló: “Claro que es muy evidente en las declaraciones del New York Times que el gobierno mexicano ha hecho muy poco o casi nada respecto al tema de seguridad. El gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente dónde están los narcolaboratorios , y el gobierno mexicano simple y sencillamente no ha hecho absolutamente nada.”

¿Pacto de impunidad con el narco?

También reprocharon que Morena mantenga un presunto pacto de impunidad con el narco. Alejandro Domínguez, vicecoordinador de los senadores del PRI, comentó:

“Necesitamos más coordinación, necesitamos una estrategia a fondo, clara y precisa, para poder combatir a las organizaciones criminales. El gobierno de la República necesita quitar esa asociación que tiene con el crimen organizado para poder dar los resultados que México necesita”.

Piden a Sheinbaum aceptar colaboración con EU para combatir el crimen organizado

Asimismo, urgieron a que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, deje de escudarse en la soberanía nacional y acepte un acuerdo de colaboración con Estados Unidos.

Antonio Martín del Campo añadió: “Siempre nos hemos preguntado por qué el gobierno mexicano no quiere aceptar esta ayuda que está proporcionando Estados Unidos. La presidencia de la República parece tener miedo de que la quieran ayudar.”

Por último, le pidieron a la presidenta no jugar con el futuro de México al poner en riesgo el llamado T-MEC . Federico Döring, diputado del PAN, señaló:

“Ya se cansaron las autoridades de Estados Unidos de que Claudia Sheinbaum cuide más la libertad de los narcos de Morena que el Tratado de Libre Comercio”.