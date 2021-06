La cartilla militar es el documento que se obtiene después de realizar el Servicio Militar Nacional (SMN), y aunque está establecido en la Constitución que es obligatorio que todos lo jóvenes de edad militar (a partir de los 18 años) deben realizarlo, no significa que las personas que no lo hagan tendrán sanciones administrativas o penales.

La Constitución establece que “los jóvenes en edad militar están obligados a cumplir encuadrados o a disponibilidad” en alguno de los centros de adiestramiento militar, y una vez concluido el servicio, se liberará la cartilla militar.

¿Qué pasa si no libero la Cartilla Militar?

No liberar la cartilla militar podría traer consecuencias principalmente en el campo laboral, pues, en ocasiones, este es un requisito indispensable para algunas convocatorias, principalmente de instancias gubernamentales.

En el caso del sector privado, la cartilla militar no suele ser un requisito, aunque en ocasiones puede ser solicitado dependiendo del puesto al que se aspire.

Te puede interesar: Lorena Cuéllar recibe constancia de gobernadora electa de Tlaxcala

¿Se puede obtener la cartilla militar después de los 18 años?

Sí. Aunque año con año la convocatoria está dirigida a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad en el año en curso. Las personas que no realizaron el trámite en el año que les correspondía podrán realizarlo como “remisos”, siempre y cuando no superen los 40 años de edad cumplidos. Los interesados deberán acudir a la junta municipal o alcaldía que le corresponda para tramitar la pre-cartilla, inscribirse al sorteo y obtenerla.

En caso de que el interesado tenga más de 40 años, deberá ir a la Oficina de Reclutamiento ubicada en el Cuartel General de la Zona Militar de su entidad y solicitar la “Excepción por ser mayor de 40 años”, y presentar los siguientes documentos:



Solicitud del interesadod (el formato se proporcionará en la Oficina de Reclutamiento de Zona).

Original y copia del acta de nacimiento.

Copia de una identificación con fotografía vigente.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de pago de derechos.

En el caso de solicitantes de entre 18 y 40 años, el trámite es completamente gratuito.

De acuerdo al gobierno, el Servicio Militar Nacional busca generar reservas para coadyuvar en la defensa y seguridad del país, además de contribuir en auxilio de la población en caso de que se presente algún desastre natural.

Cabe recordar que el hecho de no contar con la cartilla militar no traerá ninguna consecuencia legal a los ciudadanos que no cuenten con ella, además de que no es indispensable para la realización de otros trámites.

Te puede interesar: Manifestaciones para este 14 de junio en CDMX