A un año y medio del desalojo: Familia de Doña Carlota recupera su casa en Chalco, Edomex

¡Lograron recuperar la casa! Familiares de Carlota "N", también conocida como la 'abuelita de Chalco', la mujer que disparó en contra de dos personas que la habían desalojado de su vivienda en Chalco, Estado de México (Edomex), tomarán posesión de la propiedad este 24 de septiembre 2026.

El pasado 17 de septiembre se dio a conocer que la casa sería devuelta a los familiares de forma legal. La vivienda permaneció completamente cerrada por un año y medio.

La toma de posesión será encabezada por Arturo Santana, hijo y abogado de la 'abuelita de Chalco', ya que la señora no podrá asistir debido a sus medidas cautelares.

Con documentos oficiales y candados rotos: Hijo de Carlota "N" llega a Chalco, Edomex

Arturo Santana, hijo y abogado de Doña Carlota "N" acudió a la vivienda de Hacienda de la Labor, ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México, con los documentos oficiales para tomar posesión de la propiedad.

El hijo de Doña Carlota comentó que para poder ingresar a la propiedad para poder limpiarla y arreglarla, tendrán que romper los candados y chapas; la vivienda duró alrededor de un año y medio completamente cerrada.

Afuera de la propiedad se encuentra una cuadrilla de limpieza ya comienzan a trabajar al exterior del lugar para comenzar a cortar el pasto de la parte de enfrente de esta casa.

¡RECUPERAN SU CASA! Familia de Doña Carlota tomará posesión del inmueble en #Chalco



Tras un año y medio cerrada, la vivienda de Hacienda la Labor en Chalco volverá a manos de la familia de Doña Carlota.



Su hijo y abogado, Arturo Santana, encabezará la toma de posesión tras… pic.twitter.com/5gX75LKI0F — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

¿Por qué Carlota "N" no asistió a la toma de posesión de su casa en Edomex?

Por su parte, Doña Carlota no podrá asistir a la toma de posesión debido a que debe cumplir con prisión domiciliaria, por lo que cuenta con un brazalete que rastrea cada uno de sus movimientos.

¿Qué pasó con Carlota "N", la "abuelita de Chalco"?

Carlota "N" fue detenida, junto con sus hijos Eduardo "N" y Mariana "N", un día después de darse a conocer el video, al ser acusada por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa el pasado 1 de abril 2025, cuando disparó en contra de dos supuestos invasores.

Fue encarcelada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco y liberada el 1 de abril del 2026 para llevare proceso bajo prisión domiciliaria, pero no significa que haya sido declarada inocente aún.