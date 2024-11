Víctima de Marilyn Cote revela el calvario de ser tratada por una falsa psiquiatra en Puebla

Una víctima de Marilyn Cote, la mujer que se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, revela los daños causados por los falsos tratamientos. Conoce los detalles de este escándalo que ha conmocionado tanto a la comunidad médica, como a la sociedad y hasta en las redes sociales.

“Estás muy mal, estás muy grave, entonces yo te voy a recetar medicamentos y con esto desde ahorita que lo tomes vas a descansar”, cuenta una expaciente de Marilyn Cote.

Escándalo en Puebla: Falsa psiquiatra Marilyn Cote engañó y dañó a sus pacientes

Así fue el primer momento en el que esta mujer se convirtió en paciente de Marilyn Cote, la pseudo psiquiatra que prometía ayudar a las personas que buscaban apoyo para su salud mental: “En la primera consulta salí con un diagnóstico en donde ella me dijo que tenía trastorno límite de la personalidad y me dijo que no era necesario hacerme estudios, que era muy caro y que, pues dado a sus conocimientos y todo lo que ella ya tenía de preparación, para ella era muy fácil por todos los síntomas que yo llevaba”.

Sin embargo, con el paso de los meses, luego de notar una mejoría, asegura que empezó a vivir una verdadera pesadilla como resultado de los medicamentos que le habría prescrito Cote: “Yo empezaba a tener tipo de alucinaciones, entonces sí, en las noches inclusive tenía esa sensación de miedo, de ansiedad como si algo me fuera a pasar y tenía que pararme a revisar en mi casa que las ventanas estuvieran cerradas las puertas estuvieran bien cerradas”.

Una situación a lo que la pseudo psiquiatra, decidió aumentar las dosis de un farmacéutico antipsicótico: ”Lo primero que hizo fue aumentarme demasiado las dosis del medicamento… Me detectan diabetes, tenía los niveles de glucosa muy elevados de un momento a otro en el momento en el que nos dimos cuenta, aparentemente tenía 580 y tantos de glucosa”.

Expertos de verdad como Eduardo Rodríguez, un médico de profesión, señalan que:“Hay algunos medicamentos que pertenecen al área de los antipsicóticos que tiene la capacidad de modificar las funciones metabólicas de los pacientes, particularmente la Quetiapina”.

Esta mujer ha decidido no interponer una denuncia hasta el momento por temas personales, ante la fiscalía de Puebla; Sin embargo, la dependencia estatal asegura que ya hay denuncias contra Marilyn Cote, pero no especificó el número.

¿Para qué sirve la Quetiapina?

La Quetiapina es un medicamento que pertenece a un grupo de fármacos conocidos como antipsicóticos y se utiliza principalmente para tratar una variedad de condiciones de salud mental, entre las que se destaca: