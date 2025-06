“Mi papá se espantó": hijo de Narciso Barranco habla del caso en entrevista EXCLUSIVA para Hechos AM

Un video que se viralizó en redes sociales, desató una ola de indignación en Santa Ana, California, y en la comunidad mexicana a nivel internacional. Muestra imágenes del violento arresto de Narciso Barranco, un migrante mexicano, a manos de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), y que ha generado gran indignación, además de cuestionamientos acerca del uso de la fuerza y la clasificación racial en este tipo de operativos.

El Corazón del caso: ¿Quién es Narciso Barranco y por qué fue detenido?

¿Quién es Narciso Barranco? Es un hombre de 65 años, padre de tres Marines estadounidenses (uno veterano y dos en activo), que ha vivido en Estados Unidos desde 1990. Sin antecedentes penales y dedicado a su trabajo como jardinero en un restaurante de Santa Ana, su violenta detención del martes pasado ha conmocionado tanto a su familia, como a defensores de los derechos migrantes.

Entrevista Exclusiva: Alejandro, hijo de Narciso Barranco, habla para Hechos AM

Según el testimonio de su hijo, Alejandro Barranco, en entrevista exclusiva con Hechos AM de Fuerza Informativa Azteca, los agentes de ICE llegaron al lugar de trabajo de Narciso sin identificarse, con máscaras y ropa de civil, y con armas a la vista.

Esta falta de identificación y el aspecto intimidante habrían asustado a Narciso, quien, según el ICE, intentó evadir el arresto e incluso habría lanzado una cortadora de césped. Sin embargo, su familia niega estas acusaciones, argumentando que su reacción fue de miedo puro y que nada justifica la brutal golpiza que se aprecia en el video.

“Mi papá se espantó": Hijo de Narciso Barranco

Alejandro Barranco, visiblemente afectado, relató a Hechos AM la angustia que vive su familia: “No, pues nada, nada cómodos, de la manera que están haciendo esto es muy mala. No son nada profesionales y nomás se van, no tienen como no van específicamente por una persona, este, yo pienso que nomás van y ven el color de nuestra piel o el trabajo que estamos haciendo y nomás piensan que son indocumentados y la verdad no está nada bien”.

Actualmente, Narciso Barranco permanece bajo custodia, aunque ha sido trasladado y su familia aún no ha podido hablar con él directamente. Sus abogados están concentrados en avanzar con el proceso del programa al que había aplicado para regularizar su estatus legal y conseguir su liberación bajo fianza, dejando, por ahora, en segundo plano la posible reparación del daño por la agresión física.

El sentir de la comunidad: más de un millón de mexicanos en California

La detención de Narciso Barranco no es un caso aislado y resuena profundamente en California, donde más de un millón de mexicanos residen. Las denuncias de detenciones arbitrarias y la percepción de que los agentes de ICE se guían por el tono de piel para sus operativos han encendido las alarmas y provocado un sentir de incomodidad y desprotección en la comunidad migrante.

El caso de Narciso Barranco es un doloroso recordatorio de las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes indocumentados y la necesidad urgente de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades migratorias. Fuerza Informativa Azteca se mantendrá al pendiente de la evolución de este caso, buscando que se haga justicia y se arroje luz sobre la brutalidad expuesta en el video.