A la espera de castigo para la agresora de Leslie Moreno en Hidalgo

El pasado 26 de agosto de 2015 en Pachuca, Hidalgo Leslie Moreno salió de su trabajo, ella se dirigió a su auto para retirarse, justo cuando se disponía abordarlo un hombre la atacó con ácido muriático, la sustancia corrosiva le causó lesiones en las palmas de las manos, el cuello y la cara, en esas condiciones fue como llegó a recibir atención médica.

La batalla legal contra los agresores

Durante los últimos 7 años, Leslie Moreno ha tenido una lucha constante por que se haga justicia al ser víctima de violencia ácida, así narra Leslie lo sucedido:

” Nunca pasaba de que me dejaran sola a mi en mi trabajo, me dejan sola yo salgo después de trabajar y me dirijo hacia donde estaba estacionado mi vehículo en una pensión y justo en medio camino entre los carros me sale el mismo tipo que yo reconocí cuando lo tenía a un metro de distancia aproximadamente como el tipo que se me había acercado dos días antes, me empieza aventar una sustancia que me quemaba, me aventó primero en la cara, yo por instinto cerré mis ojos, pero donde más se ensañó fue en mi cuello, por eso desde el primer día yo he dicho que este tipo me quiso matar, yo me protegí con mis palmas de mis manos mi cuello, en un intento de proteger mi vida “

Leslie Moreno señaló como la autora intelectual de la agresión a Katya “N”, quien fuera compañera de trabajo, el pasado 23 de marzo le fue ejecutada una orden de aprehensión, así lo dio a conocer el encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo por medio de sus redes sociales:

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la @PGJE_Hidalgo ejecutaron una orden de aprehensión contra una persona de iniciales K.E.O., investigada por homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de L.M.M., quien fue agredida con sustancias químicas en 2015. pic.twitter.com/jvpq3Yp6jI — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) March 23, 2023

Sin embargo, el pasado 29 de marzo Katya fue puesta en libertad, así lo manisfestó Leslie por medio de las redes sociales:

” Un crimen premeditado y doloso llevado a cabo por un policía que fue pagado por un excompañera de trabajo llamada Katya “N” y gracias a los actos de corrupción al día de hoy este crimen sigue impune “

Pero este policía no ha sido detenido.

En este mensaje, junto con Leslie se encuentra la activista María Elena Ríos, quien también fue víctima de violencia ácida, María Elena también se pronunció a favor del caso de Leslie, y por medio de sus redes sociales manifestó los siguente:

” Sigue impune y esta responsabilida la tiene la juez David Adrián Martínez Santiago quien el día 29 de marzo permitió la liberación de Katya Escorsa Oliver no la quiso vincular a proceso a pesar de que Lesslie lleva 7 años, 7 años tratando de buscar justicia y que la justicia se les fue de la mano quisiera hacer este llamado enérgico a la Presidenta del Tribunal del Estado de Hidalgo, Rebeca Estela Aladro Echeverría, que está pasando con sus jueces por que existe ingobernabilidad , tanta omisión, tanta inoperancia “

Por su parte la Procuraduría de Justica de Hidalgo apeló la decisión del juez, David Adrián Martínez Santiago, por lo que se mantiene abierta la carpeta de investigación a la que busca integrar más pruebas para demostrar la responsabilidad de Katya, quien presuntamente por celos mando atacar a Leslie.