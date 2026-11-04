Catean bodega del papá de Meghan Markle en Baja California: Esto encontró la Fiscalía

Una investigación de las autoridades de Baja California puso en el ojo una propiedad en la frontera norte de México. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California catearon una bodega presuntamente rentada por Thomas Markle, papá de Meghan Markle, Duquesa de Sussex.

El operativo se hizo luego de recibir una alerta sobre la posible presencia de material ilegal resguardado en el lugar.

Esto es lo que encontraron las autoridades en la bodega del papá de Meghan Markle.

¿Dónde está la bodega del papá de Meghan Markle?

El inmueble está en la autopista Escénica Tijuana-Ensenada, en una zona donde hay comercios y un fraccionamiento residencial.

La ubicación del lugar generó dudas por la manera en que operaban las instalaciones de almacenamiento, al no contar con un protocolo estricto para revisar el contenido que los usuarios guardan en los espacios rentados.

¿Cómo se enteraron las autoridades de la bodega del papá de Meghan Markle?

Según con reportes publicados por el medio británico Daily Mail, la investigación empezó desde una denuncia anónima.

El aviso alertó a las autoridades sobre la presunta existencia de material de contenido sexual dentro de una de las unidades de almacenamiento de la bodega.

Filipino police find child abuse images at flat where Thomas Markle lived 'and formal charges are very close' pic.twitter.com/mRBtuTgekH — Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2026

¿Qué encontró la Fiscalía en el cateo?

Según el reporte de la Fiscalía cide Baja California, el cateo se llevó a cabo el pasado 29 de octubre. En la inspección, los agentes aseguraron varios objetos, entre los que están tres revistas antiguas y cintas en formato VHS con contenido de pornografía infantil.

Todo el material fue resguardado para su análisis técnico y después enviado a la Fiscalía General de la República, FGR.

¿Qué dijeron vecinos y comerciantes de lo encontrado en la bodega?

Los establecimientos y el fraccionamiento siguen con sus actividades cotidianas de manera normal. Azteca Noticias intentó consultar a los habitantes y trabajadores del área su opinión al respecto, aunque prefirieron no emitir opiniones sobre la presencia de las autoridades ni del caso por el temor a posibles represalias.

Encuentran otra bodega de Thomas Markle en Filipinas

El caso atrajo atención internacional debido a que en Filipinas también se reportó un hallazgo de imágenes de presunto abuso infantil entre pertenencias atribuidas a Thomas Markle.

A pesar de la coindicencia en las versiones, las autoridades no han establecido hasta el momento una relación directa entre ambos hechos.

La investigación en México sigue abierta para esclarecer la responsabilidad legal del espacio asegurado.