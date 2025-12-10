Cae red que compartía material infantil en Oaxaca; más de 50 mil imágenes circulaban por WhatsApp

No bastó con la controversia generada por un grupo en Facebook llamado “La Princesa de Papá”, señalado por distribuir contenido inapropiado de menores. Ahora la situación escaló en Oaxaca tras la captura de un hombre vinculado a una red dedicada a difundir pornografía infantil desde la capital del estado.

Las autoridades confirmaron que esta red circulaba más de 50 mil imágenes, 18 mil audios y más de 2 mil 600 videos en aplicaciones como Telegram y WhatsApp.

Desmantelan red de pornografía que operaba en Oaxaca

Todo comenzó con una denuncia anónima que llegó al C5i, donde reportaron actividad sospechosa en relación con la distribución de contenido sexual infantil. A partir de ahí, la Fiscalía de Oaxaca comenzó a rastrear el modus operandi.

El seguimiento llevó hasta un domicilio de la colonia Eliseo Jiménez Ruiz, en Oaxaca de Juárez. Ahí, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a un hombre identificado como L.A.F.V.

Según la Fiscalía, el detenido no solo distribuía contenido, sino que estaba vinculado a una red de extorsión más amplia que obtenía, almacenaba y difundía material ilícito de forma sistemática.

Encuentran miles de imágenes y videos inapropiados durante cateo en Oaxaca

Durante el operativo, las autoridades aseguraron:



2 computadoras gamer

7 laptops

11 smartphones

1 tablet

Telegram, según las autoridades, era la plataforma principal de distribución debido a la facilidad para crear canales cerrados y compartir grandes volúmenes de archivos.

También se informó que en todos los dispositivos se localizaron miles de conversaciones, incluyendo chats donde se amenazaba a víctimas para obligarlas a enviar contenido sexual.

¿Qué cargos enfrenta el detenido por pornografía infantil?

L.A.F.V. quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por delitos relacionados con explotación sexual infantil.

La Fiscalía advirtió que la investigación sigue abierta y que buscan identificar a más personas vinculadas, desde distribuidores hasta consumidores.

El delito de generar, almacenar o difundir material de abuso sexual infantil en México puede alcanzar penas de 9 a 14 años de prisión, además de multas elevadas que alcanzan las setecientas a novecientas veces el valor de la UMA; es decir hasta 100 mil pesos.

