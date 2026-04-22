Mercado de Sonora y Chalco: El negocio del tráfico de animales no se detiene (VIDEO)

El tráfico de animales se mantiene como el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, solo por detrás de las drogas y las armas. En México, este fenómeno no solo persiste, sino que se exhibe a plena luz del día en los pasillos de mercados emblemáticos de la CDMX y el Estado de México, donde la biodiversidad se remata al mejor postor mientras las autoridades parecen mirar hacia otro lado.

Mercado de Sonora y Mixhuca: Monos y tigres a un clic de distancia

En una investigación realizada con cámara escondida en el Mercado de Sonora, se pudo constatar que lo que inicia como una venta de jaulas o alimento, termina en el ofrecimiento de especies exóticas. Los vendedores operan con total impunidad, ofreciendo incluso garantías de salud en animales cuya tenencia es un delito federal.

Mono Capuchino: Se ofrece en aproximadamente 140 mil pesos , entregado con un supuesto carnet.

Se ofrece en aproximadamente , entregado con un supuesto carnet. Redes Digitales: A través de páginas como “Bélic Animals” , la red de tráfico consigue desde tigres de bengala y camellos hasta pitones y camaleones.

A través de páginas como , la red de tráfico consigue desde hasta pitones y camaleones. Mercado Mixhuca: Funciona como el escaparate físico donde las especies son exhibidas para cerrar los tratos iniciados en la web.

“Te consiguen lo que quieras... desde tigres de bengala hasta camellos”, revelan los comerciantes a los que Azteca Noticias se acercó en esta investigación.

Chalco: El tianguis donde la fauna silvestre se vende “como pan caliente”

La situación en el Estado de México no es distinta. En el tianguis de los viernes en Chalco, el maltrato es evidente: cerditos “mini pig” son transportados en costales entre gritos de desesperación, mientras aves rapaces y tucanes se venden sin ningún tipo de regulación ambiental.

Lista de precios detectada en el mercado negro:



Tucán: 15,000 pesos por la pareja.

15,000 pesos por la pareja. Pavo Real: Entre 13,000 y 15,000 pesos (ejemplares de 3 años).

Entre 13,000 y 15,000 pesos (ejemplares de 3 años). Halcón Cernícalo: 1,600 pesos.

1,600 pesos. Ave del Paraíso: 8,000 pesos.

8,000 pesos. Loros: 1,500 pesos (ejemplares jóvenes).

1,500 pesos (ejemplares jóvenes). Conejitos y patos: 250 y 150 pesos respectivamente.

Corrupción e impunidad: El cobro de “plaza” ante la mirada de todos

Uno de los puntos más críticos de esta red es el blindaje que los propios comerciantes han construido. Según Ismael Chávez, activista de Patitas y Colitas, los mercados cuentan con “halcones” o gente encargada de vigilar quién entra y sale, alertando a los vendedores ante cualquier operativo inminente.

Sin embargo, la denuncia más grave apunta a la colusión institucional. Este reportaje ha logrado captar momentos en los que autoridades de comercio realizan el cobro de la “plaza” o tesorería mientras la venta de especies protegidas ocurre frente a ellos. Por su parte, las autoridades de PROFEPA declinaron dar una entrevista presencial sobre el tema, limitándose a comunicaciones digitales.

Tráfico de animales en CDMX y Edomex: Precios y especies en mercados ilegales 2026|Azteca Noticias

¿Qué dice la ley en 2026 contra la venta ilegal de animales?

Desde el 1 de enero de 2026, entró en vigor una nueva ley derivada de una orden judicial que prohíbe estrictamente la venta de animales en mercados públicos. Las sanciones vigentes para quienes participen en este negocio ilícito incluyen:

Multas de hasta 3,000 días de salario mínimo. Penas de hasta 9 años de prisión.

A pesar de que los hechos están a la vista de todos y las leyes se han endurecido, el mercado negro de especies en México sigue operando bajo un esquema de impunidad que pone en riesgo la supervivencia de la fauna silvestre y el equilibrio ecológico del país.