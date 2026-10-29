Ubican casa en CDMX usada por falsificadores de placas para autos y desmantelan banda

Una banda de presuntos falsificadores de placas de circulación para vehículos en la Ciudad de México (CDMX) fue desmantelada tras un cateo en una domicilio usado para este delito, informaron las autoridades este miércioles 28 de octubre de 2026.

Luego de un operativo en donde participaron elementos de seguridad federales y de la capital, fueron detenidos seis hombres y se aseguraron 27 placas de circulación, dos armas de fuego y posibles narcóticos.

Descubren domicidlio usado para esconder placas falsas en CDMX

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, fue cateado un inmueble en la calle Riobamba, de la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

El lugar, informaron las autoridades en un comunicado conjunto, posiblemente era utilizado para la falsificación, venta y distribución ilegal de placas de circulación apócrifas de distintos estados del país, entre ellos el Estado de México, Yucatán y la CDMX, entre otros.

Ttrabajo de investigación e inteligencia permitió encontrar el lugar que estaría relacionado con la comercialización ilegal de placas, por lo que, con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Localizan placas falsas y robadas tras cateo en Lindavista

Durante el cateo, se aseguraron 19 placas de circulación posiblemente apócrifas y ocho con reporte de robo, un arma de fuego corta, un arma de fuego larga, cartuchos útiles, 95 bolsas de plástico con una sustancia blanca con características similares a la cocaína, así como un paquete con hierba verde a granel con características propias de la marihuana.

En el lugar fueron detenidos seis hombres de 34, 44, 33 y 64 años de edad, así como dos de 25 años.

Al término de la diligencia, los detenidos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.