Ubican casa en CDMX usada por falsificadores de placas para autos y desmantelan banda
Las autoridades detuvieron a seis hombres, presuntos miembros de una banda dedicada a la venta de placas falsas en CDMX. En el lugar, había algunas robadas.
Una banda de presuntos falsificadores de placas de circulación para vehículos en la Ciudad de México (CDMX) fue desmantelada tras un cateo en una domicilio usado para este delito, informaron las autoridades este miércioles 28 de octubre de 2026.
Luego de un operativo en donde participaron elementos de seguridad federales y de la capital, fueron detenidos seis hombres y se aseguraron 27 placas de circulación, dos armas de fuego y posibles narcóticos.
Descubren domicidlio usado para esconder placas falsas en CDMX
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, fue cateado un inmueble en la calle Riobamba, de la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.
El lugar, informaron las autoridades en un comunicado conjunto, posiblemente era utilizado para la falsificación, venta y distribución ilegal de placas de circulación apócrifas de distintos estados del país, entre ellos el Estado de México, Yucatán y la CDMX, entre otros.
Ttrabajo de investigación e inteligencia permitió encontrar el lugar que estaría relacionado con la comercialización ilegal de placas, por lo que, con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo correspondiente.
Localizan placas falsas y robadas tras cateo en Lindavista
Durante el cateo, se aseguraron 19 placas de circulación posiblemente apócrifas y ocho con reporte de robo, un arma de fuego corta, un arma de fuego larga, cartuchos útiles, 95 bolsas de plástico con una sustancia blanca con características similares a la cocaína, así como un paquete con hierba verde a granel con características propias de la marihuana.
En el lugar fueron detenidos seis hombres de 34, 44, 33 y 64 años de edad, así como dos de 25 años.
Al término de la diligencia, los detenidos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.
#Importante l Como resultado del trabajo de la Estrategia Integral Contra el Robo de Vehículos y Autopartes, policías de la @SSC_CDMX, en coordinación con autoridades de la @FiscaliaCDMX e instancias del @GabSeguridadMX, cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de @TuAlcaldiaGAM, posiblemente utilizado para la falsificación, venta y distribución de placas apócrifas de distintas entidades del país. En el domicilio, ubicado en la #ColoniaLindavista, se aseguraron 19 placas de circulación posiblemente apócrifas y ocho con reporte de robo, un arma de fuego larga y una corta, así como narcóticos similares a la cocaína y un paquete con posible marihuana. Además, fueron detenidos seis hombres quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. La #SSC refrenda su compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia mediante el trabajo coordinado con distintas autoridades del @GobCDMX y @GobiernoMx, para construir una capital más segura y en paz.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 28, 2026