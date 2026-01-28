¡Se le acabó el negocio! Detienen a funcionaria de Jalisco por falsificar placas de Ferrari robado en EU

Este martes, la Fiscalía del estado de Jalisco confirmó la imputación de una funcionaria pública que, presuntamente, aprovechaba su puesto para facilitar documentos falsos a autos con problemas legales.

El caso saltó a la luz pública tras el aseguramiento de un automóvil deportivo de alta gama que circulaba con total tranquilidad gracias a documentación oficial aparentemente falsa.

¿Quién es la funcionaria detenida en Jalisco?

La señalada ha sido identificada como Norma Ilda “N”, quien se desempeñaba como agente de control vehicular dentro del Servicio Estatal Tributario.

Su captura fue realizada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, tras detectar que la servidora pública podría estar involucrada en una red que facilita placas de circulación de Jalisco para vehículos que presentan irregularidades legales.

El Ferrari robado en EU que destapó la cloaca

Todo el escándalo comenzó en Morelia, Michoacán, cuando policías locales detuvieron un Ferrari que iba a exceso de velocidad. Al revisar los datos del flamante auto, los agentes se llevaron una sorpresa: el vehículo tenía un reporte de robo vigente en los Estados Unidos.

Lo más extraño es que el coche portaba placas legales del estado de Jalisco, lo que de inmediato apuntó a una complicidad dentro de las oficinas de gobierno jaliscienses.

Los delitos que enfrenta la funcionaria pública

La Fiscalía de Jalisco acusó formalmente a la mujer por el delito de falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado y organismos autónomos.

Según las investigaciones de la Unidad de Delitos Varios, Norma Ilda “N” habría alterado los registros necesarios para que autos robados o de procedencia dudosa obtuvieran láminas oficiales, vulnerando la confianza ciudadana y la seguridad jurídica.

Prisión preventiva: No habrá libertad inmediata para la funcionaria

Para evitar que la investigación se entorpezca, un juez determinó que la ahora exfuncionaria deberá permanecer en prisión preventiva justificada dentro de un complejo penitenciario. Esta medida asegura que la imputada no pueda evadir la justicia mientras se recaban más pruebas sobre cuántos vehículos más habrían sido "legalizados" bajo su gestión.

🔍⚖️ Fiscalía imputa a funcionaria por presunta falsificación de documentos ⚖️🔍



Se logro la imputación de una funcionaria estatal en el delito de falsificación de documentos derivado de investigaciones por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social pic.twitter.com/etIvsh6Mhg — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) January 27, 2026

¿Qué sigue en este proceso judicial?

El futuro de la detenida se decidirá el próximo 30 de enero, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso. En esta cita ante el juez, se determinará si existen elementos suficientes para iniciar un juicio formal en su contra.

Por ahora, el hombre que conducía el Ferrari en Michoacán también enfrentará cargos, ya que además del auto robado, se le encontró un arma de fuego al momento de su arresto.