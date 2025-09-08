Un grupo criminal vinculado al robo de combustible es “La Barredora” le hablo de la banda ligada al senador Adán Augusto López. Las investigaciones del caso llevaron al aseguramiento de un rancho con un helicóptero, autos de lujo y hasta un zoológico.

Los lujos de “La Barredora”

Un cateo desveló los lujos y excentricidades de un presunto criminal, cuya propiedad abarca una hectárea del exclusivo desarrollo habitacional altozano en centro, Tabasco.

En la residencia estilo californiano, agentes federales aseguraron un helicóptero, vehículos de lujo y animales exóticos, una cebra que se encontró libre, dos avestruces, además de ocho guacamayas y tres loros.

Es una propiedad quizá una de las más grandes de esta zona residencial conformada por fraccionamientos, por privadas y de acuerdo con vecinos, pues aquí regularmente se hacían fiestas y se veían personas armadas.

“Sí, siempre, con seguridad y todo, ¿y les daba miedo a ustedes ahí? Pues ya es algo común, es que no es el único lugar, hay mucha gente que igual, tiene coches iguales, muy ostentosos, están como repartidos, pero este es el que más sobresalía de todos”, menciono Francisco, vecino.

Investigaciones al cártel de “La Barredora”

Según fuentes de la fiscalía estatal, el operativo está relacionado con las investigaciones contra el cartel de “La Barredora”, creada durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y liderada por su secretario de seguridad, Hernán Bermúdez, hasta hoy prófugo de la justicia.

Tras la detención de Ulises Pinto Madera, alias el mamado, operativos similares se han replicado las últimas semanas en Villahermosa y otros municipios, con decomisos de armas, drogas y bienes inmuebles.

“Parte de esto lo dijo en su momento el secretario de gobierno, José Ramiro López obrador, de que el asunto de Requena solo era la punta del iceberg y que venían más sorpresas y que la pudrición apenas iba empezando a salir y que había muchas cosas más, entonces esperamos eso sea parte de una investigación más a fondo y sin importar quién esté relacionado en esa parte”, dijo Rafael Acosta, dirigente del PRD en Tabasco.

Por lo pronto, durante el aseguramiento de la fastuosa residencia, presuntamente propiedad de Mario “N”, autoridades informaron haber decomisado también un arma larga, seis armas cortas, una retroexacavadora, cuatro vehículos y una motocicleta, además de los animales, sin embargo, tras el operativo que duró dos días no hubo detenidos.