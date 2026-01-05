“Ya no nos subimos": El miedo entierra la esperanza del Tren Interoceánico en Oaxaca
En Chivela, Oaxaca, los pobladores corrieron con machetes y cuerdas para ayudar a las víctimas del tren. Hoy, el trauma persiste.
Los pobladores de Oaxaca no olvidan el estruendo. Hoy, en la región de Chivela, comunidad perteneciente a Ixtaltepec y la más cercana al punto exacto del accidente, el ambiente ha cambiado drásticamente: lo que antes era expectativa, ahora es miedo y desconfianza.
Maribel Nolasco, vecina del lugar, recuerda con claridad el momento de la tragedia. El impacto fue tal, que la tierra se cimbró:
“Se escuchó un ruido y yo pensé que era un temblor. Me quedé pegada al roble esperando que temblara... ¿Y tembló? Era el accidente...”.
“Lleven mecates y machetes”
La reacción de la comunidad fue inmediata. Tras el fuerte ruido, los altavoces del pueblo —usualmente destinados a avisos locales— comenzaron a sonar con un llamado de auxilio urgente.
“Se invitaba al pueblo en general a que llevaran mecates, machetes, para que fueran a ayudar porque el tren se había descarrilado...”, relató Maribel. La solidaridad se movilizó rápido. Dinora González Santos, otra habitante de la zona, narró cómo llegaron hasta los fierros retorcidos:
“Nosotros subimos con una retroexcavadora de mi padrino... llegamos al lugar de los hechos, caminamos 200 metros a lo mejor todavía para llegar a donde estaba ya el siniestro y ayudar a las personas”.
Estaciones vacías y pánico a viajar en Tren Interoceánico
Tras el incidente, las estaciones de la Línea Z del Tren Interoceánico (Salina Cruz, Ixtepec y Matías Romero) permanecen sin operación y bajo resguardo de la autoridad. Pero más allá del cierre, lo que persiste es el pánico entre la gente.
Al recorrer la zona, el sentir es unánime: la confianza en el proyecto se quebró.
- Maribel Nolasco: “No me subiría nunca. ¿Ya no se subirá? ¡No! Aunque me dicen ‘también el carro choca’, pero pues, ahora da miedo el tren”.
- Servando Cacique (Habitante de Lagunas): “No, pues no, no subiría a mi familia, la verdad no”.
- Lupita Jiménez (Habitante de Matías Romero): “Pues ya quería subirme, pero viendo lo del accidente, ya se me quitaron las ganas...”.
Incertidumbre sobre el futuro
Para pobladores como Dinora, la solución ideal sería limitar el riesgo:
“Lo que me gustaría a mí es que ya no transitaran personas, que solo fuera tren de carga... porque la verdad no sabemos si están bien las vías, si van a quedar bien, no sabemos...”.
Hasta el momento, no existe una fecha oficial para que la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec vuelva a operar en su servicio de pasajeros.