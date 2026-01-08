Desde la madrugada por un empleo: la fila que retrata la crisis laboral en Juárez

Apenas salió el sol y la escena ya era clara: una larga fila de personas rodeaba una planta maquiladora en Ciudad Juárez , Chihuahua. No era una protesta ni un evento especial, era algo mucho más básico y urgente: gente buscando trabajo. Algunos llegaron desde las cinco de la mañana, otros desde la noche anterior, con la esperanza de alcanzar una de las pocas vacantes disponibles.

Desempleados lamentan crisis en Ciudad Juárez

Carlos, uno de los tantos desempleados, cuenta que llegó temprano y aun así no fue suficiente. “Yo llegué desde las 5 de la mañana y todavía no me toca… pasaron a 60 nomás”, dice resignado. A su alrededor, las filas no dejaban de crecer y muchos se quedaban sin siquiera entrar.

La historia se repetía una y otra vez. Personas con mochilas, cobijas y termos de café confesaban haber pasado más de 10 horas esperando. Martín Martínez lo resume así: “La gente está llegando desde las 9 de la noche, hay quienes ya durmieron aquí”. Todo por una oportunidad de empleo que, para muchos, no llegó.

El desempleo aprieta en la frontera

La escena no es aislada. De acuerdo con la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, en Ciudad Juárez se han perdido más de 64 mil empleos en los últimos dos años, una cifra que prende focos rojos en la frontera.

Aun así, la gente no se rinde. Quienes hacen fila aseguran que no quieren vivir de apoyos, solo buscan una oportunidad para salir adelante. “Sí, está muy difícil… mi papá dice que antes todo era más fácil”, comenta otro joven mientras espera su turno, sin perder del todo la esperanza.

Impuestos de Estados Unidos y factores internos, el golpe doble

Empresarios explican que el problema viene de varios frentes. Uno de los principales fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el aumento del 25% en impuestos al acero y al aluminio, lo que provocó el cierre de líneas de producción y, con ello, despidos masivos.

A esto se suman factores internos. Marcelo Vázquez, representante de la asociación de importadores y exportadores en Chihuahua, señala que el incremento al salario mínimo también ha impactado. “Desde 2018 el salario mínimo ha crecido cerca del 400% en la frontera, mientras que fuera de ella el aumento ha sido del 200%”, explica. Para muchas empresas, ese ajuste fue difícil de absorber.

Hoy piden más preparación y menos improvisación

Otro cambio importante es que las maquiladoras ya no contratan como antes. Ahora buscan personal más calificado, con mayor nivel escolar y habilidades específicas, lo que deja fuera a muchas personas que antes encontraban empleo rápidamente.

El resultado es claro: filas más largas, menos vacantes y una competencia feroz por cada puesto. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, la gente sigue llegando antes de que amanezca, con la esperanza de que ese día sí toque entrar.

