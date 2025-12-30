De la tranquilidad de las catas y el turismo de aventura; Ensenada tiene todo para ofrecer a los turistas

La carretera costera hacia Ensenada, en el estado de Baja California, destaca como una de las más bellas de México. Los viajeros disfrutan paisajes únicos que convierten el trayecto en una experiencia memorable. La icónica Rumorosa ofrece vistas espectaculares y una dulce melodía cuando el viento sopla, deleitando tanto la vista como el oído.

Karen, visitante, compartió su entusiasmo a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA) : “Igual para tomar fotos y todo eso, está muy bonito”.

Este camino invita a detenerse en miradores y capturar momentos que perduran en la memoria. Los conductores recorren curvas con vistas al mar y montañas que inspiran publicaciones en redes sociales.

Recorridos llenos de adrenalina para amantes de la velocidad

Baja California atrae a quienes viajan de otras regiones con rutas diseñadas para la emoción. Ensenada ofrece opciones para los fanáticos de la velocidad, como alquileres de racers y motocross. Estos recorridos proporcionan ráfagas de adrenalina que rompen la rutina.

“He rentado racers, motocross, para divertirme un rato, un poco de adrenalina de vez en cuando no está mal”, relató Donovan, un turista en la zona.

Estos trayectos combinan paisajes variados con la emoción de la velocidad, perfectos para aventureros que buscan emociones intensas. Los visitantes repiten visitas por la mezcla de naturaleza y acción.

Valle de Guadalupe y yates: vinos y mar que hipnotizan

El Valle de Guadalupe emerge como potencia internacional del vino, con viñedos que hacen de cada visita un recuerdo imborrable. Los turistas exploran rutas entre vides, degustan platos premiados y disfrutan de la gastronomía local.

Karina, una visitante, asegura que lo que más le agrada de ir a la zona es comer, así como beber y comprar vino. En tanto que a Leonardo le parece interesante y hermosa la región.

Ensenada se complementa con yates que recorren el mar, ofreciendo vistas panorámicas desde el agua. Un tren conecta Tijuana con el mágico pueblo de Tecate, ideal para nómadas. Baja California se posiciona como hogar natural para espíritus viajeros, sobre todo en festividades decembrinas que cierran el año con celebraciones inolvidables.