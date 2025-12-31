Frío, bosque y cabañas: así se vive el fin de año en la montaña de Hidalgo

Mientras muchos aprovecharon los días de descanso para quedarse en casa, otros decidieron ir más lejos; hasta casi 3 mil metros de altura.

En medio del frío, la neblina y los bosques, la montaña de Hidalgo se convirtió en uno de los destinos favoritos para cerrar el año , atrayendo a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

De día o de noche, con temperaturas bajo cero, este rincón del centro del país ofrece una experiencia que mezcla descanso, aventura y tradición.

Los Pueblos Mágicos en la montaña de Hidalgo

La zona conocida como el “Triángulo Blanco de la Montaña”, que incluye destinos como Real del Monte, Huasca de Ocampo y pueblos cercanos, se ha posicionado como uno de los puntos turísticos más buscados durante la temporada invernal.

Su cercanía con la Ciudad de México ( CDMX ) y otros estados del centro del país la convierte en una escapada ideal para quienes quieren huir del caos urbano sin viajar largas distancias.

Con calles pequeñas, caminos boscosos y miradores naturales rodean esta región que, en invierno, se cubre de neblina y frío intenso.

Invierno “a la europea”: villas, bosque y recorridos nocturnos

Uno de los grandes atractivos es su arquitectura de influencia inglesa, herencia de su pasado minero. Las villas, fachadas y callejones hacen que muchos visitantes describan la experiencia como un “invierno europeo”, sin salir de México.

Durante esta temporada, los recorridos nocturnos acompañados de leyendas se vuelven imperdibles. Algunos recorridos incluso simulan paisajes del Polo Norte o pueblos suizos, ideales para fotos, videos y redes sociales.

¿Qué hacer en la montaña de Hidalgo en vacaciones de invierno?

La experiencia va más allá de caminar y tomar fotos. Entre las actividades favoritas de los turistas destacan:



Hospedarse en cabañas con chimenea

Encender fogatas y convivir al aire libre

Caminatas entre el bosque y la neblina

Visitas a miradores con vista panorámica

Atracciones extremas

Recorridos guiados por pueblos mágicos

Todo esto convierte a la montaña de Hidalgo en un destino perfecto tanto para descansar como para explorar.

Gastronomía que enamora en Hidalgo

Después del frío, llega el premio. La gastronomía hidalguense es uno de los grandes motivos por los que los visitantes regresan cada año.

Los pastes, de origen inglés, son los protagonistas indiscutibles, pero no vienen solos. Enchiladas mineras, platillos tradicionales, bebidas calientes y cocina local completan la experiencia.

Visitantes provenientes del Estado de México, Panamá y otras regiones han destacado no solo el paisaje, sino también la calidez de la gente, la historia del lugar y la tranquilidad que se respira en cada rincón.

Cada año, miles de personas eligen esta zona para cerrar el año entre frío, bosque y descanso, demostrando que Hidalgo se ha consolidado como uno de los destinos invernales más atractivos del país.

