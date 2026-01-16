Al estilo “atraco perfecto": 14 sujetos saquean concesionaria en Itajaí, Brasil y se llevan 12 motos en menos de tres minutos

La madrugada del pasado martes 13 de enero de 2026, el municipio de Itajaí, en Santa Catarina, Brasil fue escenario de un asalto insólito . Un grupo de 14 personas encapuchadas irrumpió en una concesionaria de motocicletas tras romper los cristales de la entrada con piedras.

El plan era sencillo pero audaz: entrar, encender los motores y huir en caravana. Sin embargo, lo que comenzó como un escape coordinado terminó en una persecución por varias ciudades y zonas boscosas, dejando un saldo de siete detenidos y la recuperación total del botín.

🇧🇷 | Un grupo de al menos 14 delincuentes, en su mayoría adolescentes, irrumpió en una concesionaria de motos en Itajaí, Brasil. En menos de tres minutos robaron 12 motocicletas; el golpe se vio facilitado porque las llaves estaban puestas.pic.twitter.com/LiGPERLW3O — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 15, 2026

El video del cristalazo: Caos y errores durante el robo en concesionaria

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa cómo los delincuentes lanzan piedras contra el ventanal delantero hasta que logran entrar al taller.

Entre el desorden de las motocicletas esparcidas, el video muestra un detalle casi cómico: uno de los ladrones quedó atrapado brevemente mientras intentaba maniobrar una moto para salir del local. Este retraso y el ruido de la alarma fueron claves para que la Policía Militar iniciara el operativo de búsqueda casi de inmediato.

Persecución desde la ciudad hasta el bosque

La policía desplegó un operativo relámpago que se extendió desde Itajaí hasta los municipios vecinos de Camboriú y Balneario Camboriú. Los sospechosos intentaron esconderse en áreas de maleza y zonas boscosas para evitar ser detectados por las patrullas.

Tras varias horas de búsqueda, los agentes lograron arrestar a siete personas, confirmando que entre los involucrados había tanto adultos como adolescentes, lo que resalta la participación de menores en este tipo de delitos organizados .

Mais mão de obra pros nossos presídios 🙏🏻 pic.twitter.com/bVzBm89i8h — Jorginho Mello (@jorginhomello) January 13, 2026

Uno de los asaltantes a concesionaria resultó herido

No todos los delincuentes lograron llegar muy lejos. Durante el rastreo, la policía encontró a un joven de 18 años tirado en una avenida principal con heridas graves . Al parecer, en la prisa por huir, sufrió un accidente que le provocó fracturas de tibia y peroné.

El sospechoso tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital local, donde fue operado bajo custodia policial, convirtiéndose en uno de los primeros detenidos oficiales del caso.

Recuperan motocicletas robadas

Gracias a la presión policial, los delincuentes que no fueron atrapados optaron por abandonar las motocicletas en la vía pública y en medio del bosque para facilitar su huida a pie. Al final del operativo, la policía logró recuperar las 12 motocicletas robadas.

Todos los vehículos fueron enviados a la Comisaría de Policía Civil, donde se realizan los peritajes necesarios antes de ser devueltos a la concesionaria, cerrando así uno de los robos más llamativos del inicio de año en la región.