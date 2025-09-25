¡Con heridas graves! Un mexicano lesionado tras tiroteo en ICE de Dallas

A unas horas de ocurrido un tiroteo en contra las instalaciones del ICE en Dallas, Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un ciudadano mexicano se encuentra entre las víctimas, al resultar herido de gravedad durante la agresión.

Sobre el tiroteo de la mañana de este miércoles 24 de septiembre en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) ubicadas en Dallas, Texas, la cancillería mexicana detalló que tres personas fueron heridas.

“Lamentablemente, una perdió la vida. Por otra parte, las autoridades confirmaron que el agresor atentó contra su propia vida antes de ser detenido”, detalló mediante un comunicado.

La dependencia aseguró que el Consulado General de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quiénes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica.

Ante ello, la representación consular contactó con los familiares del mexicano, de quien no se dio a conocer la identidad, para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondientes.

Además, están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones sobre el ataque y se espera la autorización para que puedan visitar al connacional al hospital.

COMUNICADO. “Comunicado sobre tiroteo en instalaciones de ICE en Dallas”.https://t.co/lpUZHoMFvM pic.twitter.com/0RuluqYKaF — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 24, 2025

Acceso a justicia para mexicano herido

Además, la Jefatura de la Unidad para América del Norte transmitió a través de canales diplomáticos, su preocupación ante lo ocurrido con la petición de esclarecer los hechos “y permitir el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red consular en Estados Unidos, se conprometió a velar por la protección y defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.

¿Qué pasó en el ICE de Dallas?

Una agresión armada ocurrió esta mañana en la oficina de la agencia ICE en Dallas, Texas.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, informó que el tirador murió por “una herida de bala autoinfligida”, es decir se habría quitado la vida.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:40 horas de este miércoles, aseguró el Departamento de Policía de Dallas.