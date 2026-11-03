¡Ni Godzilla puede con ella! Los mejores memes que dejó la Catrina gigante del Zócalo en CDMX

El ingenio mexicano volvió a hacer de las suyas y convirtió a la Catrina gigante del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) en protagonista de una ola de memes.

Desde supuestas peleas contra Godzilla y King Kong hasta comparaciones que ponen a prueba el humor de los mexicanos en una de las festivales más importantes del país: el Día de Muertos.

Los mejores memes de la Catrina gigante del Zócalo

¡Las risas no faltaron! A México se le caracteriza por su humor burlón, y en esta ocasión, ni la Catrina Monumental se salvó.

Apenas se convirtió en uno de los principales atractivos del Zócalo capitalino, las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes y videos generados con IA que aprovecharon su impresionante tamaño.

La catrina del zócalo de la nada un jueves. https://t.co/Lrty3V7Wqy — b (@saboracebada) October 30, 2026

😂💀 ¡SE ARMÓ LA BATALLA DEL MÁS ALLÁ! La Catrina se encontró con Godzilla y ahora sí… ¡ni los muertos están a salvo! 💀🔥 ¿Quién se llevará la victoria en este duelo de miedo? 😂 #Godzilla #Catrina #DíaDeMuertos #Halloween https://t.co/AeiuY3f1wS — @vuelomagazine (@vuelomagazine1) October 30, 2026

Están buenos los vídeos IA que están haciendo con la Catrina gigante que pusieron en CDMX. Lo extraño es que "rompió un record" de ser la la Catrina más grande. ¿De dónde rayos sacaron ese "record"? ¿Tradición o megalomanía? https://t.co/ERrcmcC3xw — 👻𖤐El Zombie II𖤐🧟‍♂️ (@DimeFred2) October 31, 2026

Desde voladores de Papantla rodeando a la Catrina, King Kong peleando con la Calavera Garbancera, e incluso Godzilla enfrentándose con ella, fueron de las imágenes que más se repitieron.

Tan buenos los memes otakus de la catrina del bienestar. https://t.co/tKSEj7XuzN — Trevor Zampanó Wermindra (@Blind_dumb_deaf) October 30, 2026

|Redes sociales

La creatividad de los internautas dejó claro que la Catrina no solamente llegó para convertirse en un atractivo turístico y romper un récord mundial, sino también para conquistar las redes sociales. Y es que, con semejante tamaño, era prácticamente imposible que pasara desapercibida.

¿Cuánto mide la Catrina más alta del mundo?

Más allá de las bromas, la Catrina Monumental del Zócalo tiene motivos de sobra para llamar la atención. La escultura alcanza los 33.411 metros de altura, que le otorgó el reconocimiento de Guinness World Records como la Catrina más alta del mundo.

Para dimensionarlo, equivale aproximadamente a un edificio de 11 pisos, que destaca por encima del asta bandera monumental del Zócalo y frente a la Catedral Metropolitana.

La figura fue elaborada por artesanos del Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección del artista Carlos Camilo Báez. Su construcción formó parte de las actividades por el Día de Muertos 2026 y superó la marca anterior, que pertenecía a una Catrina de 28.15 metros instalada en Puerto Vallarta, Jalisco.

💀🌼 ¡El arte y la tradición cobran vida en el corazón de nuestra ciudad! Así se creó la Catrina Monumental que llena de color el Zócalo capitalino, una obra que celebra nuestra identidad, creatividad y una de las tradiciones más queridas de México. 🧡🏵️ ¡Ven a admirarla y vive el #DíaDeMuertos en la Ciudad de México! ✨ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 31, 2026

¿Hasta qué fecha se queda la Catrina gigante en el Zócalo de CDMX?

Si después de ver los memes te dieron ganas de conocer a la Catrina en persona, debes saber que su tiempo en el Zócalo será muy corto.

Aunque inicialmente se tenía contemplado comenzar su desmontaje el martes 3 de noviembre, el creador de la escultura, Carlos Camilo Báez, comentó en una entrevista que recibió una solicitud para extender su permanencia durante dos semanas más.

De acuerdo con la entrevista, la Catrina podría permanecer en el Zócalo hasta mediados de noviembre, entre el 13 y el 16 de ese mes.

🌼💀 ¡Hoy es el último día para visitar la espectacular Ofrenda Monumental del Zócalo de la Ciudad de México! Una celebración de nuestras raíces, llena de arte, flores de cempasúchil y tradición. 🏆 No dejen de admirar la Catrina de 33.4 metros de altura, reconocida con el Récord Guinness como la más alta del mundo. ¡Hoy es la última oportunidad! — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) November 2, 2026

Sin embargo, Ana María Lomelí, coordinadora general de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que señaló que el 2 de noviembre sería el último día para visitar la Ofrenda Monumental y admirar la figura.

Por ello, hasta el momento no hay una fecha oficial en la que empiece el desmontaje de esta imponente figura que se ha convertido en un emblema del Día de Muertos.