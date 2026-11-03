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¡Ni Godzilla puede con ella! Los mejores memes que dejó la Catrina gigante del Zócalo en CDMX

La Catrina del Zócalo no solo rompió un récord Guinness, también desató una ola de memes; aquí te mostramos los mejores que nos dejaron las redes.

Memes-catrina-gigante-zocalo-cdmx
¿Nuestra “Godzilla” mexicana o la “Súper Catrina”? Los memes que dejó la figura|Redes sociales

Escrito por: Iveth Ortiz

El ingenio mexicano volvió a hacer de las suyas y convirtió a la Catrina gigante del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) en protagonista de una ola de memes.

Desde supuestas peleas contra Godzilla y King Kong hasta comparaciones que ponen a prueba el humor de los mexicanos en una de las festivales más importantes del país: el Día de Muertos.

Los mejores memes de la Catrina gigante del Zócalo

¡Las risas no faltaron! A México se le caracteriza por su humor burlón, y en esta ocasión, ni la Catrina Monumental se salvó.

Apenas se convirtió en uno de los principales atractivos del Zócalo capitalino, las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes y videos generados con IA que aprovecharon su impresionante tamaño.

Desde voladores de Papantla rodeando a la Catrina, King Kong peleando con la Calavera Garbancera, e incluso Godzilla enfrentándose con ella, fueron de las imágenes que más se repitieron.

Memes de la Catrina Gigante del Zócalo CDMX
|Redes sociales

La creatividad de los internautas dejó claro que la Catrina no solamente llegó para convertirse en un atractivo turístico y romper un récord mundial, sino también para conquistar las redes sociales. Y es que, con semejante tamaño, era prácticamente imposible que pasara desapercibida.

¿Cuánto mide la Catrina más alta del mundo?

Más allá de las bromas, la Catrina Monumental del Zócalo tiene motivos de sobra para llamar la atención. La escultura alcanza los 33.411 metros de altura, que le otorgó el reconocimiento de Guinness World Records como la Catrina más alta del mundo.

Para dimensionarlo, equivale aproximadamente a un edificio de 11 pisos, que destaca por encima del asta bandera monumental del Zócalo y frente a la Catedral Metropolitana.

La figura fue elaborada por artesanos del Taller de Arte Xibalbá, bajo la dirección del artista Carlos Camilo Báez. Su construcción formó parte de las actividades por el Día de Muertos 2026 y superó la marca anterior, que pertenecía a una Catrina de 28.15 metros instalada en Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Hasta qué fecha se queda la Catrina gigante en el Zócalo de CDMX?

Si después de ver los memes te dieron ganas de conocer a la Catrina en persona, debes saber que su tiempo en el Zócalo será muy corto.

Aunque inicialmente se tenía contemplado comenzar su desmontaje el martes 3 de noviembre, el creador de la escultura, Carlos Camilo Báez, comentó en una entrevista que recibió una solicitud para extender su permanencia durante dos semanas más.

De acuerdo con la entrevista, la Catrina podría permanecer en el Zócalo hasta mediados de noviembre, entre el 13 y el 16 de ese mes.

Sin embargo, Ana María Lomelí, coordinadora general de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que señaló que el 2 de noviembre sería el último día para visitar la Ofrenda Monumental y admirar la figura.

Por ello, hasta el momento no hay una fecha oficial en la que empiece el desmontaje de esta imponente figura que se ha convertido en un emblema del Día de Muertos.

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