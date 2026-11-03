¿Qué es la “commotio cordis”?: la posible causa de muerte del futbolista Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, a los 30 años, ha conmocionado al mundo entero, luego de que el futbolista español sufriera un fuerte golpe en el pecho durante un partido contra el Andorra.

Entre las posibles explicaciones médicas del paro cardiorrespiratorio que presentó se encuentra la "commotio cordis", una afección poco frecuente que puede provocar la muerte en segundos.

¿Qué es la commotio cordis y por qué puede provocar la muerte?

La "commotio cordis" es un evento cardíaco poco común que ocurre cuando una persona recibe un golpe directo y contundente en el pecho, justo sobre la zona del corazón.

El impacto puede alterar el sistema eléctrico que regula los latidos, aunque no exista un daño físico directo en el órgano, desencadenando así una fibrilación ventricular.

Como consecuencia, el corazón pierde la capacidad de bombear sangre de forma efectiva y puede producirse un paro cardíaco.

En el caso del jugador español, se sabe que todo ocurrió cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, chocó con Jesús de Miguel cuando se acercaba a la portería. Al darle un golpe con la rodilla en el tórax, la víctima quedó inconsciente.

Aunque fue atendido y recuperó el pulso durante su traslado en ambulancia, , el jugador perdió la vida durante este martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

¿Cuáles son los síntomas de la “commotio cordis”?

Esta condición es rara pero suele desencadenar una fibrilación ventricular mortal en deportistas de élite, al generar una especie de cortocircuito eléctrico repentino causado por una fuerza mecánica externa.

La persona puede perder el conocimiento, dejar de respirar con normalidad y presentar un paro cardiorrespiratorio.

A diferencia de otras lesiones provocadas, esta afección no requiere que exista una fractura, una herida o una lesión visible en el corazón. Por eso, una persona aparentemente sana puede sufrir esta emergencia cuando se rompe el equilibrio entre el flujo circulatorio..

¿Qué se sabe sobre la investigación por la muerte de Jesús de Miguel?

Tras la muerte del delantero, se informó sobre una investigación relacionada con el portero Jesús Owono por un posible homicidio culposo, que se refiere a cuando la muerte no es premeditada, sino más bien por una conducta imprudente o negligente.

Por ahora, la commotio cordis se mantiene como una posible explicación médica del colapso que sufrió Jesús de Miguel, mientras se esclarecen las circunstancias de su fallecimiento.

