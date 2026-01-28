Jugaba en su patio cuando le dispararon: Cae el presunto asesino de una menor en Edomex

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lograron la captura de un sujeto identificado como Carlos Daniel "N", quien era buscado por su presunta responsabilidad en el homicidio de una menor de edad, a quien atacó a balazos cuando se encontraba jugando en la seguridad de su propio hogar en el Edomex .

La detención se concretó apenas este 27 de enero de 2026 en el municipio de Melchor Ocampo, dando cumplimiento a una orden de aprehensión girada por la autoridad judicial tras una investigación que se remonta a hechos ocurridos en 2021.

¿Qué pasó en Melchor Ocampo en el 2021? Así fue la tragedia en Paraje de Capulines

De acuerdo con la carpeta de investigación del Ministerio Público, el crimen ocurrió el pasado 15 de septiembre de 2021. Aquel día, la víctima (una niña cuya identidad se mantiene reservada) se encontraba jugando en el patio de su vivienda, ubicada en la comunidad Paraje de Capulines, en la localidad de Tenopalco.

Sin motivo aparente, Carlos Daniel "N" habría accionado un arma de fuego directamente en contra de la pequeña y de otro menor que también se encontraba en el lugar, a quienes dejó tendidos mientras comenzaba su escape, el cual duró más de cuatro años.

#Detenido.



Por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio cometido en agravio de una menor de edad, elementos de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un individuo identificado como Carlos Daniel “N”.https://t.co/4yU9e7eOXo pic.twitter.com/2CnZk2t7HE — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 27, 2026

Tras la agresión armada, la menor fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los doctores, falleció tres días después a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas por los impactos de bala.

Capturan a Carlos Daniel "N", presunto homicida de Edomex

Gracias a las indagatorias, la Fiscalía logró identificar a Carlos Daniel "N" como el probable responsable, solicitando y obteniendo la orden de captura en su contra. Tras ser detenido, el sujeto fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un Juez que determinará su situación jurídica.