¿Conductores asediados? Radares de velocidad en CDMX llegan para ‘flashear’ y ‘multar el bolsillo’

Los conductores en la Ciudad de México (CDMX) son vigilados con 79 radares de velocidad, listos para flashear y cargar una multa de tránsito. En los últimos dos años la cantidad de fotocívicas se disparó 504 por ciento.

Hoy, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) agregó otros 71 radares y con estos, ya son 150 detectores repartidos en las principales vialidades de la capital.

Estos dispositivos forman parte de un programa para mejorar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y reducir accidentes viales. Los nuevos radares móviles tienen la capacidad de detectar infracciones a distancia, lo que permite a las autoridades interceptar a los conductores que exceden los límites de velocidad en puntos estratégicos.

¿Tienes multas de tránsito en CDMX? Lo que debes saber antes de pagar una infracción

¿Qué opinan conductores sobre radares de velocidad en CDMX?

Además, están haciendo pruebas con seis radares móviles. Para algunos automovilistas, representa un asedio, pues cuestionan el buen funcionamiento del sistema de sanciones.

“Ni nos avisaron ni nada y como que no se me hacen justas”, expresó Víctor, automovilista en CDMX. Mientras que para Gerardo, otro conductor, “no todas las fotomultas son reales, algunas sí son inventadas, no se vale”.

Jessica Rentería Velázquez, directora de infracciones con radares, dijo que “la intención, justo, es reeducar al conductor, poder disminuir los límites de velocidad en la ciudad y con ello evitar accidentes”.

CDMX recaudó mil 300 millones de pesos por infracciones de tránsito

Para algunos ciudadanos es un pretexto para sacarles dinero. Se calcula que en 2024, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México recaudó mil 300 millones de pesos por infracciones de tránsito, son 300 millones de pesos más que el año anterior.

“Es como todos los impuestos de todas las multas que ponen, se van a una gran bolsa de la Secretaría de Finanzas y después no los etiquetan”, comentó Federico Chávez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la CDMX.

Ocho de cada diez sanciones económicas con fotocívicas fueron por exceder el límite de velocidad. Manejar con precaución y respetar los límites de velocidad por ahora, es la única forma de proteger el bolsillo.