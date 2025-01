Pasa de las buenas intenciones a los hechos: evita multas o trabajo social en CDMX

Las personas comienzan el primer mes del año con buenos propósitos, queriendo ser mejor persona o mejores ciudadanos, sin embargo, muchos han tenido que pagar las conssecuencias de sus faltas administrativas con trabajo social o multas en la Ciudad de México (CDMX).

Las faltas a la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México, se pagan con horas en trabajo social o pagando multas, todo esto depende de qué infracción cometió el capitalino.

¿De qué trata el trabajo social y multas en la Ciudad de México?

Muchos de los ciudadanos comenzaron el año excediendo el límite de velocidad delatada por las fotocívicas, otro caso que amerita una infracción o servicio social, es tirar basura en las calles o hacer mal uso de los servicios del transporte público.

Los vagones del Metro son un buen ejemplo, las puertas ralladas, la suciedad de los vagones o personas haciendo sus necesidades en los rincones, pueden ser acreedores de una sanción.

Tal es el caso de Carlos, “Yo debo 14 horas de trabajo comunitario, a mí me afectó en mi economía porque se me pasó el tiempo de verificación, tengo que pagar la multa de dos mil y tantos y el tiempo de venir aquí dejar el trabajo”

O el caso de Fernando, que tiene que cumplir con 12 horas de servicio social, “yo no tengo 12 horas, las tiene mi hijo, pero como yo soy el propietario, tengo que venir a cumplir, así que los dos tiene que venir a cumplir con su tiempo y esfuerzo”.

Dentro del transporte público también es fácil cometer alguna falta, ya sean orinar o pelearse, puede que las autoridades correspondientes te hagan acreedor de alguna multa o trabajo social.

“Había mucho tráfico, teníamos más de media hora y no avanzábamos y me estacioné y me oriné afuera”, eso fue lo que dijo una persona durante el sondeo, realizado por Fuerza Informativa Azteca.

Las sanciones van desde multas económicas hasta trabajo en jardines como Luis, quien tiene que realizar trabajos de jardinería; “pues la mecánica de aquí es echarle tierrita a la planta que quede bien maciza la tierra para que no se salga la planta”.

También las personas sancionadas pueden pasear perros abandonados, hacer limpieza diaria de sus lugares de descanso, el tirar basura en la vía pública puede ser castigado limpiando las calles.

¿Cuántas faltas o multas fueron en el 2024?

“Tuvimos alrededor de 125 mil infractores de esos Aproximadamente del reglamento de tránsito son alrededor de 63 mil que esos si tiene que hacer trabajo comunitario si o sí. Porque en el caso de la ley de cultura cívica, en algunos casos se puede pagar con multa”, menciona Rosario Alcántara, Subdirectora de Cultura Cívica de Justicia Cívica.

Además, también mencionó que “En el caso de la Ley de Cultura Cívica tenemos 3 muy recurrentes que es la de ingerir bebidas alcohólicas en los Espacios públicos, impedir el uso, u obstrucción de entradas y salidas, cambio del uso del espacio público”.

¿Cuál será la medida para los reincidentes en este 2025?

Los ciudadanos deben de ser empáticos y consientes, toda la falta tiene una sanción, así que todavía estas a tiempo de cumplir ese propósito de año nuevo, puedes empezar el mes con el pie derecho para ser un buen ciudadano.

“Aplicar la máxima tanto en multas, como el arresto o como el trabajo comunitario, la mínima de trabajo comunitario son 6 horas y la máxima son 36 horas”.