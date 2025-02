Camión repleto de cerveza choca y queda dentro de una casa en Lindavista, CDMX

Durante la tarde de este viernes 21 de febrero, un fuerte choque al norte de la Ciudad de México (CDMX) conmocionó a los vecinos de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), donde un camión cargado con cerveza terminó dentro de una casa, por lo que se desató una fuerte movilización de unidades de emergencia en la zona.

Al sitio se dirigió de inmediato el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para confirmar lo sucedido y corroborar los hechos. Al llegar, el pesado camión se encontraba completamente atorado contra la fachada del inmueble, por lo que se requirió de unidades especiales para limitar los daños a la vivienda.

¿Qué pasó en Lindavista con el choque de un camión de cerveza?

De acuerdo con la información que empezó a circular en el lugar de los hechos, el camión de carga perdió el control y no pudo frenar para evitar el contacto; sin embargo, el impacto no fue tan fuerte y afortunadamente por el choque no resultaron personas heridas, lo que permitió laborar libremente.