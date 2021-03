En CDMX el 92.6% de los delitos cometidos quedan en “cifra negra”

Ciudad de México.- De los 2 millones 695 mil 682 delitos que se estima se cometieron en la Ciudad de México de enero a septiembre de 2020, en 92.6% la autoridad no inició carpeta de investigación; es decir, permanecieron como cifra negra.

Es el resultado de la encuesta más reciente realizada por el Observatorio Nacional Ciudadano.

El principal motivo es que en 81% de los casos las víctimas no denunciaron y en el 10.4% restante la autoridad no pudo o no consideró que había suficientes elementos para abrir una carpeta de investigación.

Fraude, extorsión y asalto en transporte son delitos no denunciados

Los 5 delitos que más se cometen pero no se denuncian son: Extorsión con 97.2%; fraude al consumidor con 97.1%; asalto en la calle o transporte público con 97%; robo de autopartes con 94.9% y fraude con 94.8%.





Las principales razones para no denunciar delitos por parte de la ciudadanía son: Que las victimas lo consideran una pérdida de tiempo en 32.6%; desconfianza hacia la autoridad en 17.9%; por trámites largos y difíciles en 12.7%.

Encuesta se realizó en 14 mil viviendas de CDMX

Ante ello el presidente de este organismo ciudadano, Francisco Rivas, conminó a la ciudadanía a denunciar cualquier delito del que sea víctima, y a las autoridades a mejorar la respuesta ante cualquier denuncia para abrir una carpeta de investigación.

Esta encuesta se llevó a cabo en 14 mil viviendas capitalinas, de enero a septiembre del año pasado.