La realidad de los puentes peatonales en CDMX; una emergencia ignorada

La infraestructura peatonal de la Ciudad de México (CDMX), crucial para la seguridad y movilidad de millones de ciudadanos, se encuentra en un estado deplorable que genera alarma y frustración. A pesar de la inversión de más de 200 millones de pesos desde 2020, los 790 puentes peatonales distribuidos en las 16 alcaldías capitalinas presentan un panorama desolador: oxidación, falta o deterioro en la pintura, desgaste en elementos de concreto, varillas expuestas y vandalismo son el común denominador. Este escaso mantenimiento no solo representa un riesgo latente de accidentes, sino que también agudiza la percepción de inseguridad entre los transeúntes.

Peatones y transeúntes consultados expresan su preocupación y descontento ante las condiciones de estas estructuras como es el caso de Gael, quien no lleva mucho tiempo viviendo en la ciudad: “Sí está bastante descuidado. Las veces que he pasado me parece bastante descuidado, da un poco de miedo en las noches, está bastante inseguro”.

Inversión ineficiente para los puentes peatonales en la CDMX

A pesar de que las autoridades reportan haber destinado más de 200 millones de pesos desde 2020 para la intervención de estas estructuras, la realidad en las calles demuestra que no ha sido suficiente y sus condiciones no mejoran. Esta situación es especialmente preocupante si consideramos el propósito fundamental de estos puentes: garantizar la seguridad de los peatones al cruzar avenidas de alto flujo vehicular.

Isabel, una peatón, manifiesta su frustración: “Pues muy mal, la verdad. Ahora sí que de nada sirve que lo tengamos, si pues deben de arreglarle, más que nada porque mucha gente a veces cruzamos las avenidas y sufrimos accidentes; entonces, pues yo digo que es más seguro por el puente que por las avenidas.”

Olvidados y peligrosos ⚠️



Los puentes peatonales en #CDMX, se encuentran en muy mal estado. Falta de pintura, varillas expuestas, vandalismo y cero mantenimiento, así lucen muchos de los 790 #puentes.



Vecinos denuncian que caminar por ellos da miedo, especialmente de noche, y… pic.twitter.com/eA4Bxv8HuJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 30, 2025

Roberto refuerza la importancia de estas estructuras para evitar accidentes: “Bueno, sí es una desgracia porque si la gente tiene que circular por aquí, el cruce es muy peligroso, salen carros de todos lados; entonces tienes que subirte, porque es lo adecuado de hecho, pero pues bueno, sí tendrían que darles mantenimiento.”

La falta de mantenimiento y las deficiencias en el diseño no solo comprometen la seguridad, sino que también convierten a muchos de estos puentes en estructuras inaccesibles. Carlos, un transeúnte, señala que “muchos han sido bautizados como puentes anti peatonales, porque son inaccesibles para personas de la tercera edad o personas con discapacidad.” Esta situación genera una barrera significativa para sectores vulnerables de la población, obligándolos a sortear el peligro del tráfico vehicular.