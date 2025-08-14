Lluvias e inundaciones en CDMX 14 de agosto: Alertas Naranja y Amarilla activas
La CDMX activó Alertas Naranja y Amarilla por lluvias e inundaciones este 14 de agosto en todas sus alcaldías. Consulta las afectaciones y medidas preventivas.
La Ciudad de México (CDMX) enfrenta un escenario de intensas lluvias este jueves 14 de agosto de 2025, con riesgo de inundaciones, encharcamientos y caída de granizo. El pronóstico ha llevado a las autoridades capitalinas a activar Alertas Naranja y Amarilla en diferentes demarcaciones para prevenir afectaciones mayores.
¿Cómo prepararse para una tormenta eléctrica?
Ante el pronóstico de actividad eléctrica en la capital, expertos en protección civil recomiendan:
- Alejarse de postes, árboles altos y cables eléctricos.
- Evitar el uso de dispositivos electrónicos conectados a la corriente.
- No refugiarse bajo estructuras metálicas.
- En caso de estar al aire libre, buscar resguardo en un edificio seguro.
La prevención es clave para reducir riesgos durante estos eventos meteorológicos.
Recomendaciones en temporada de lluvias si viajas en transporte público
Si dependes del transporte público durante la temporada de lluvias, toma en cuenta estas recomendaciones para tu seguridad y puntualidad:
- Anticipa tu salida y considera retrasos por encharcamientos e inundaciones.
- Usa calzado antiderrapante para evitar caídas.
- Lleva impermeable ligero para moverte con facilidad.
- Evita cruzar corrientes de agua, aunque parezcan poco profundas.
La movilidad puede verse seriamente afectada en zonas donde se concentran grandes volúmenes de lluvia en poco tiempo.
Llamado a la precaución en temporada de lluvias en CDMX
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a reportar incidentes al número de emergencias 911 o al Locatel. La temporada de lluvias en la CDMX continúa activa y, con ella, la necesidad de tomar medidas preventivas para minimizar afectaciones a personas y bienes.
Alerta Amarilla en diez alcaldías por posibles tormentas
En paralelo, la Alerta Amarilla está activa para lluvias fuertes con posible caída de granizo en:
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
El llamado a la población incluye tomar precauciones en la vía pública y resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua.
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones de @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @ALaMagdalenaC,…
Alerta Naranja en seis alcaldías por lluvias muy fuertes
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la Alerta Naranja se ha emitido por lluvias fuertes a muy fuertes y probabilidad de granizo para la tarde y noche del jueves 14 de agosto en 2025 en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
La recomendación oficial es evitar transitar en zonas de alto riesgo de inundación y mantenerse informado por canales oficiales.
Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa y…