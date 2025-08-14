Lluvias e inundaciones en CDMX 14 de agosto: Alertas Naranja y Amarilla activas

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta un escenario de intensas lluvias este jueves 14 de agosto de 2025, con riesgo de inundaciones, encharcamientos y caída de granizo. El pronóstico ha llevado a las autoridades capitalinas a activar Alertas Naranja y Amarilla en diferentes demarcaciones para prevenir afectaciones mayores.

¿Cómo prepararse para una tormenta eléctrica?

Ante el pronóstico de actividad eléctrica en la capital, expertos en protección civil recomiendan:

Alejarse de postes, árboles altos y cables eléctricos.

Evitar el uso de dispositivos electrónicos conectados a la corriente.

No refugiarse bajo estructuras metálicas.

En caso de estar al aire libre, buscar resguardo en un edificio seguro.

La prevención es clave para reducir riesgos durante estos eventos meteorológicos.

Recomendaciones en temporada de lluvias si viajas en transporte público

Si dependes del transporte público durante la temporada de lluvias, toma en cuenta estas recomendaciones para tu seguridad y puntualidad:

Anticipa tu salida y considera retrasos por encharcamientos e inundaciones .

. Usa calzado antiderrapante para evitar caídas.

Lleva impermeable ligero para moverte con facilidad.

Evita cruzar corrientes de agua, aunque parezcan poco profundas.

La movilidad puede verse seriamente afectada en zonas donde se concentran grandes volúmenes de lluvia en poco tiempo.

Llamado a la precaución en temporada de lluvias en CDMX

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a reportar incidentes al número de emergencias 911 o al Locatel. La temporada de lluvias en la CDMX continúa activa y, con ella, la necesidad de tomar medidas preventivas para minimizar afectaciones a personas y bienes.