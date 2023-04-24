“Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicolle”: Estos son los nombres más usados en CDMX durante 2022

Durante el año 2021, en México ocurrieron cuatro nacimientos cada minuto, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En la Ciudad de México (CDMX), en el mismo año, ocurrieron 59 mil 422 nacimientos. Cada nuevo bebé tiene derecho a la identidad, como señala el artículo 4 de la Constitución Política, por lo cual los padres deben elegirle un nombre. Sin embargo, ¿es muy utilizado o, por el contrario, es muy original?

Cabe recordar que en algunas entidades, los Registros Civiles locales han tomado medidas para evitar que los niños puedan sufrir bullying por los nombres peculiares que elijan sus padres. El portal Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX cuenta con la información de los nombres registrados en las actas de nacimiento en la capital del país durante el año 2022.

Como parte de la campaña 333 Bienestar, una familia logró registrar a su bebé de manera gratuita en la alcaldía Xochimilco sin la necesidad de desplazarse a un Juzgado gracias a las unidades móviles de la #DGRC.#ElRegistroGarantizaTusDerechos#CiudadDeDerechos pic.twitter.com/IRcjnCt60u — Registro Civil de la Ciudad de México (@DGRCivilCDMX) April 23, 2023

¿Cuál es el nombre más popular en la Ciudad de México (CDMX)?

El nombre más popular para mujeres en la CDMX fue Sofía durante el año 2022. Mientras que en el caso de los hombres, Santiago resultó ser el más elegido por los padres que recibieron a un pequeño durante el año pasado.

Cabe resaltar que la base de datos elimina los nombres que hayan sido usados menos de seis veces en un mismo mes, año y alcaldía de a capital, y también separan los nombres, con el fin de proteger los datos personales de los pequeños registrados en la capital del país.

Como parte de la campaña 333 Bienestar, una familia logró registrar a su bebé de manera gratuita en la alcaldía Iztacalco sin la necesidad de desplazarse a un Juzgado gracias a las unidades móviles de la #DGRC.#ElRegistroGarantizaTusDerechos#CiudadDeDerechos pic.twitter.com/7bYpYl19Xv — Registro Civil de la Ciudad de México (@DGRCivilCDMX) April 20, 2023

¿Cuáles son los 10 nombres más comunes de la CDMX?

El portal Datos Abiertos muestra los nombres más usados para registrar a los infantes durante los años 2000 a 2022. Los 10 nombres más utilizados en el caso de las mujeres son:

Sofía María Ana Fernanda Daniela Valentina Guadalupe Andrea Ximena Valeria

Descubre como identificar un Acta de Nacimiento expedida en plataforma "SIDEA" #ElRegistroCivilInforma #CiudadDeDerechos pic.twitter.com/EtyQd9lUqA — Registro Civil de la Ciudad de México (@DGRCivilCDMX) April 19, 2023

Mientras que en el caso de los hombres, el Gobierno de la CDMX registra que los 10 nombres más empleados en 2022 son:

Santiago Leonardo Jesús Emiliano Diego Daniel Ángel Alejandro José Luis

De acuerdo con el INEGI, en 2021 México reportó un millón 912 178 nacimientos, lo cual representó un aumento del 17.4% en comparación con la cifra registrada en 2020. Además, el 83.2% de las personas registradas obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir el primer año de edad, mientras que el 16.8% restante la obtuvo un año o más de edad cuando acudió al registro civil.

