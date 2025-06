Libertad de Expresión: ¿En qué artículos de la Constitución Mexicana se menciona este derecho?

Cada 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, una fecha que nos recuerda la importancia de uno de los derechos humanos fundamentales: poder expresar nuestras ideas, sentimientos y opiniones libremente, sin temor a represalias ni censura. Es tan importante, que aparece en artículos de la Constitución Mexicana.

Este derecho le pertenece a todos, es esencial para la vida democrática, el debate público y la construcción de una sociedad plural. Expresarnos libremente contribuye a una diversidad de miradas que enriquecen el tejido social y permiten avanzar a cualquier país.

La libertad de expresión abarca mucho más que el simple acto de hablar o escribir. Es también el derecho a disentir, a manifestarse, a informar y ser informado. Estos principios están consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1951.



Artículo 6: Menciona que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, excepto en los casos que implique un ataque a la moral, los derechos de terceros o perturbe el orden público. “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, precisa la Constitución.



Artículo 7: Hace énfasis en que no se puede restringir el derecho a la libertad de expresión, para expresar opiniones, dar información o aportar ideas. "Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión", añade la carta magna.

En tiempos donde el ejercicio periodístico se enfrenta a la Ley de Telecomunicaciones, la defensa de este derecho se vuelve más urgente que nunca. Porque sin libertad de expresión no hay democracia posible. La voz de todos surge a partir de la libertad misma, si no es garantizada, entonces en la individualidad cada uno en su persona no podrá tener un desarrollo íntegro, ni un libre desarrollo de la personalidad óptimo.

¿Por qué es importante expresarse con libertad?

Expresarse con libertad permite que cada persona comunique sus sentimientos, ideas, pensamientos y creencias sin temor a represalias. Este derecho impulsa el desarrollo personal y el colectivo, sin olvidar que es un pilar para cualquier sociedad democrática.

¿Cómo contribuye realmente al desarrollo? La libertad de expresión facilita una educación libre de adoctrinamientos, promueve la creatividad, el flujo de emociones y permite la existencia de una amplia variedad de ideas en cualquier entorno. También es clave para visibilizar los problemas sociales, como la violencia, la corrupción o las violaciones a derechos humanos.

Además, fortalece la democracia al abrir paso al debate de ideas, al diálogo y a la rendición de cuentas. Es una barrera contra el autoritarismo y una herramienta ciudadana para exigir transparencia. No se trata solo de su utilidad social, sino de un derecho humano consagrado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Una manifestación en París a favor de la libertad de expresión, tras el atentado contra la revista Charlie Hebdo en 2015|UNESCO

¿Cuáles son los 7 tipos de libertad?

La Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla una serie de libertades fundamentales, las cuales garantizan la vida en paz, la dignidad humana y el desarrollo de la personalidad en un entorno democrático.

1. Libertad de opinión y expresión

Consagrada en el Artículo 19. Garantiza el derecho a expresar ideas, recibir y difundir información sin censura ni interferencias.

2. Libertad de pensamiento, conciencia y religión

Artículo 18. Permite tener y cambiar de creencias filosóficas o religiosas, y practicarlas libremente en la vida diaria

3. Libertad de reunión y asociación pacífica

Artículo 20. Derecho a reunirse y asociarse libremente, sin coacción por parte del Estado u otras personas o entidades.

4. Libertad de movimiento

Artículo 13. Derecho a trasladarse libremente dentro de su país, salir de él y regresar sin restricciones.

5. Libertad de participación política

Artículo 21. Garantiza el derecho a votar, ser elegido y participar en asuntos públicos.

6. Libertad de conciencia y vida privada

Artículo 12. Protege la vida privada, las decisiones personales y la intimidad ante injerencias arbitrarias.

7. Libertad de pensamiento político e ideológico

Implícita en los Artículos 18, 19 y 21. Derecho a tener ideas políticas propias, expresarlas, organizarlas y participar democráticamente en un proceso, a poder votar y ser votado.

¿Qué países tienen menos libertad de expresión?

En varios países del mundo, la libertad de expresión es limitada o inexistente debido a regímenes autoritarios que controlan la información y censuran la disidencia, o ejercer la labor de comunicar representa un riesgo a la vida.

Según Reporteros Sin Fronteras, los países con menor libertad de prensa en 2024 fueron:

Eritrea

En este país africano no existe prensa independiente. Todos los medios están controlados por el Estado y los periodistas enfrentan persecución constante.

Corea del Norte

Bajo uno de los regímenes más cerrados y autoritarios del mundo, la información está completamente controlada. No hay acceso libre a internet y expresar opiniones en contra del gobierno es considerado un delito grave.

Corea del Norte es uno de los países donde la libertad de expresión es nula. La propaganda del estado y el adoctrinamiento por parte del regimen es parte de la rutina diaria.|Reuters

China

Los principales medios de comunicación pertenecen al Estado. Existe una fuerte censura digital y es el país con mayor número de periodistas detenidos.

Otros países con bajos niveles de libertad de prensa incluyen Irán, Vietnam, Nicaragua y Cuba. México también figura en los niveles bajos del ranking, ocupando el lugar 124 de 180. El país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo: desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y casi 30 permanecen desaparecidos, según datos de Reporteros Sin Fronteras.