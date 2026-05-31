“La justicia a veces tarda pero llega": Caen cinco implicados en la desaparición del hijo de la madre buscadora Ceci Flores en Sonora

Este sábado 30 de mayo, la Fiscalía del Estado de Sonora reveló datos sobre el caso del hijo de la madre buscadora, Ceci Flores, el cual marcó los inicios del colectivo en ese estado.

Después de siete años de rastreos y búsquedas, las investigaciones de la Fiscalía dieron con el paradero de cinco presuntos culpables del secuestro de Marco Antonio en Bahía de Kino.

Las órdenes de aprehensión se ejecutaron tras cruzar información de inteligencia sobre la operación de dos bandas delictivas que operaban en la región costera del estado.

Cinco presuntos criminales detenidos por el caso

La Fiscalía General del estado informó que cinco hombres ya enfrentan un proceso penal en prisión por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Los detenidos fueron identificados como Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”.

La autoridades dijeron que pertenecían a un grupo delictivo que operaba en la zona donde privaron de la libertad a Marco Antonio.

Ocho órdenes de arresto contra la banda delictiva

Las investigaciones arrojaron un total de ocho órdenes de aprehensión contra los delincuentes. De ese total, la policía cumplimentó seis.

Además de los cinco detenidos, una de las órdenes se suspendió porque el sospechoso, identificado como Alexis “N”, ya había fallecido.

La Fiscalía estatal todavía trabaja en la localización de los otros dos implicados que lograron escapar del operativo inicial.

Así desaparecieron a Marco Antonio

La privación de la libertad de Marco Antonio fue el 4 de mayo de 2019 en la localidad de Bahía de Kino. Ese día, un grupo de sujetos con armas largas entró por la fuerza al domicilio de Marco Antonio Sauceda Rocha, quien tenía 33 años, y se lo llevó por la fuerza en un vehículo.

Esto provocó que su madre, Cecilia Patricia Flores, fundara el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

La justicia tarda pero llega gracias a Dios y a los elementos de fiscalía que arriesgan su vida por cumplir la ley https://t.co/0q61JiOw1L — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 31, 2026

Pruebas de ADN confirman la identidad de los restos de hijo de Ceci Flores

Primero, el personal ministerial realizó un cateo el 25 de marzo donde recuperaron restos óseos. Después, el 24 de abril, la propia Ceci Flores ubicó el punto exacto de la fosa en Hermosillo.

Los estudios forenses confirmaron que los restos tenían un impacto de bala en el cráneo y los exámenes genéticos de laboratorio dieron positivo con el perfil del joven.