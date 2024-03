“Tengo más miedo de no encontrar a mis hijos que de las amenazas": Cecilia Flores, madre buscadora

Luego de tres días de haber acudido al Palacio Nacional, sin éxito, para solicitar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y entregar lo que ha llamado la “pala de mando”, la madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores, sostiene que no ve ninguna esperanza pues ya está por concluir su sexenio.

Señaló que lo más doloroso y que le genera impotencia en sus procesos de búsqueda es que el Presidente no recibe a las madres de México.

“Cuando trajo a una madre de Argentina, cuando visitó Chile para ofrecerle todo el apoyo a las madres buscadoras y por qué no a las de México ¿Por que nos debe algo? ¿Por que no tiene el valor de vernos a los ojos? ¿Por qué porque sabe bien que nos traicionó, que nos engañó y nunca cumplió sus promesas?”, declaró al ser entrevistada en el noticiero Hechos AM.

Recordó que en 10 años que lleva buscando a sus hijos ninguno de los gobiernos han atendido a las madres de desaparecidos.

“Las madres hemos hecho la búsqueda, la localización de los delincuentes para que se los llevaran y las autoridades no han hecho nada para detenerlos y no hemos pedido nada en contra de ellos solamente que digan donde los dejaron (a sus seres queridos”, recordó la activista.

Ahora, agregó, con la supuesta actualización del padrón de personas desaparecidas y no localizadas, esté poniendo a sus seres queridos como “lo peor del Mundo”.

“Resulta que los que están desaparecidos no se los llevó ningún cartel, no se los llevó ninguna autoridad, se fueron por voluntad propia, quisieron abandonar a sus hijos y a la madre”, ironizó.

¿Qué es la “pala de mando” y por qué entregarla a AMLO?

Sobre por qué entregar lo que ha llamado la “pala de mando”, la madre buscadora dijo: “No sé por qué se me ocurrió pero hace pocos días él (AMLO) entregó un bastón de mando a Sheinbaum (Claudia) es como si estuviera diciendo tú vas a ser la Presidenta porque yo quiero, pero como a él se le olvidó el tema de desaparecidos quiero entregarla para que se la entregue a Sheinbaum y a ella no se le olvide porque además ella está diciendo que el tema será prioridad”.

Indicó que quiere recordar al Presidente y visibilizar “que él no lo hizo en su sexenio por más que lo prometió y jamás lo cumplió".

Dra. @Claudiashein, escuché sus declaraciones, y le quiero comentar algo con todo respeto, porque usted es una de las personas con posibilidades de ser presidenta.



Llevo tiempo proponiendo que encuentren a nuestros hijos y ante esa falta me convertí en buscadora. + pic.twitter.com/8CX5oYRD8v — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 20, 2024

Cecilia Flores busca a 3 hijos, este es su mayor miedo

Al ser cuestionada si no tiene miedo al salir a realizar búsquedas de cuerpos, Cecilia Flores respondió que tiene miedo todos los días.

“Todos los días soy amenazada, creo que estos han sido los peores días de amenazas desde que me empecé a parar ahí en Palacio. Sí tengo miedo pero el miedo más grande es no volver a ver a mis hijos y si yo como madre no lucho por ellos nadie más lo va a hacer, porque si luchando incansablemente no los puedo recuperar imagínate que me quedara en mi casa detrás de un teléfono o un televisor, pues jamás iba a lograr menos”.

Recordó que cuando realizan búsquedas las han querido intimidar “porque si nos quisieran hacer daño ya nos hubieran matado. Pero lo hacen enfrente de las autoridades y ellos mejor dicen que nos retiremos por nuestra seguridad.

Madre buscadora tiene dos hijos desaparecidos

Cecilia Flores relató que el 30 de octubre de 2015 desapareció su primer hijo Alejandro Guadalupe, quén se dirigía a su trabajo cuando en un OXXO llegó un comando, lo intercepta a él y a otras dos personas más y se lo lleva.



“El 4 de mayo del 2019 desaparecen dos de mis hijos, mi hijo mayor Marco Antonio y Jesús Adríán mi hijo menor, pero el 10 de mayo alguien me llama para decirme que tienen mi regalo del día de las madres y que vaya por el a un lugar muy oscuro, en un monte donde una persona en sus cinco sentido no se hubiera animado a ir .Pero yo tenía tres hijos desaparecidos”, recordó. El tercer hijo fue localizado

Cuando eso ocurrió, recordó que las autoridades la revictimizaron “desde que fui al departamento donde se llevaron a mis hijos y me empezaron a decir que para qué lloraba si ya sabía que tenía unos delincuentes, nunca tuve el apoyo de las autoridades para buscar a mis hijos”.

Cecilia Flores envía mensaje a sus hijos desaparecidios

Al preguntarle qué mensaje enviaría a sus hijos desaparecidos, Cecilia Flores declaró tajante:

“Ellos saben cómo me siento, no me acuesto sin decirles cómo los amo, cómo los extraño, cómo los necesito, que no puedo vivir sin ellos y que no concibo mi vida sin ellos. Ellos saben del amor tan grande que les tengo, se los demostré toda la vida, mientras los tuve y se los sigo demostrando ahora que no los tengo.

Y agregó una reflexión más: “Te cambia todo perder un hijo, pierdes la vida, la familia todo y lo más lamentable es que no solo es un desaparecido, es una familia desaparecida. Cuando tienen hijos los huérfanos se quedan sin su papá y con miles de preguntas que no les podemos responder porque mis nietos ya están grandes. El primer hijo de mi hijo ya tiene 15 años, ya no sabemos cómo explicarle que su papá está desaparecido porque esa palabra es tan fuerte que no hay nada que la pueda definir”.