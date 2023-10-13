¿Vas a comprar un celular extranjero? Esto debes saber para que puedas usarlo en México
Si estás por comprar un celular extranjero, toma en cuenta que el dispositivo debe cumplir con ciertas normas para su correcto funcionamiento en México.
En muchas ocasiones, teléfonos celulares, tabletas o dispositivos electrónicos fabricados en el extranjero, son importados para su venta. A esta modalidad se le llama importación paralela o el popularmente conocido como "mercado gris". Cabe señalar que un celular extranjero no han sido certificado ante las autoridades, en este caso mexicanas, y esto representa una serie de grandes riesgos para los usuarios, ya que los dispositivos podrían enfrentar desventajas en su funcionamiento, todo debido a que no cumplen con todas las normas establecidas en el país.
¿Cómo puedo saber si mi celular es irregular?
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha creado un catálogo de equipos móviles que se encuentra en internet y en donde puedes revisar si tu teléfono celular se encuentra homologado y por ende si se encuentra autorizado para que funcione en México.
Deberás visitar la página web del fabricante que corresponde a tu país. Verifica que la etiqueta en tu teléfono celular cumpla con la NOM024, además de que cuente con el certificado de homologación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el caso de que ya hayas comprado el celular extranjero, ingresa en la configuración, busca la información del teléfono y revisa que aparezca la certificación de México, esto indicará que cumple con la misma.
Toda esta información te ofrecerá certezas acerca de que tu teléfono celular cumple con las Normas Oficiales Mexicanas, en este caso la NOM024, por lo que funcionará de una forma adecuada.
⚫ #ImportacionesParalelas— Profeco (@Profeco) October 6, 2023
📱Si tu dispositivo no está homologado te invitamos a conocer tus derechos en materia de #Telecomunicaciones.
✅ Infórmate antes de comprar y evita ser vulnerable de engaños. pic.twitter.com/AtkKDgYKwU
Ventajas de que tu celular esté aprobado para funcionar en México
- El equipo contará con la garantía de servicio original
- El equipo será seguro para su uso
- Funcionará adecuadamente conforme a la geografía, orografía, además del operador móvil
- La vida útil del equipo además de la batería serán las adecuadas
- Mejorarás tu experiencia con el celular respecto recepción, servicio, recepción, uso y apps.
Desventajas de comprar un celular en el mercado gris
- No contará con garantía válida para México
- La batería no tendrá un uso óptimo ni seguro
- Podría no funcionar con los operadores móviles de México
- El fabricante del equipo podrá bloquearlo para que no lo utilices en zonas no permitidas.
Recomendaciones a la hora de comprar un celular
- Cómpralo en centros y comercios autorizados por el fabricante
- No lo compres en el extranjero
- No lo compres en páginas y aplicaciones de comercio electrónico
- Primero corrobora que cuente con la homologación del país en donde vas a utilizar el celular.
¡Ojo👁️!— IFT (@IFT_MX) October 11, 2023
Antes de comprar un nuevo #Celular📲, checa que cumpla con las normas requeridas para que funcione correctamente en #México 🇲🇽.
Evita que #TuMóvilSeQuedeInmóvil, ingresa a https://t.co/R5urE7oGQr y revisa si el equipo que quieres comprar es una buena opción.😉 pic.twitter.com/uEHSIv82GZ