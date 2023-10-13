¿Vas a comprar un celular extranjero? Esto debes saber para que puedas usarlo en México

En muchas ocasiones, teléfonos celulares, tabletas o dispositivos electrónicos fabricados en el extranjero, son importados para su venta. A esta modalidad se le llama importación paralela o el popularmente conocido como "mercado gris". Cabe señalar que un celular extranjero no han sido certificado ante las autoridades, en este caso mexicanas, y esto representa una serie de grandes riesgos para los usuarios, ya que los dispositivos podrían enfrentar desventajas en su funcionamiento, todo debido a que no cumplen con todas las normas establecidas en el país.

¿Cómo puedo saber si mi celular es irregular?

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha creado un catálogo de equipos móviles que se encuentra en internet y en donde puedes revisar si tu teléfono celular se encuentra homologado y por ende si se encuentra autorizado para que funcione en México.

Deberás visitar la página web del fabricante que corresponde a tu país. Verifica que la etiqueta en tu teléfono celular cumpla con la NOM024, además de que cuente con el certificado de homologación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el caso de que ya hayas comprado el celular extranjero, ingresa en la configuración, busca la información del teléfono y revisa que aparezca la certificación de México, esto indicará que cumple con la misma.

Toda esta información te ofrecerá certezas acerca de que tu teléfono celular cumple con las Normas Oficiales Mexicanas, en este caso la NOM024, por lo que funcionará de una forma adecuada.

⚫ #ImportacionesParalelas



📱Si tu dispositivo no está homologado te invitamos a conocer tus derechos en materia de #Telecomunicaciones.



✅ Infórmate antes de comprar y evita ser vulnerable de engaños. pic.twitter.com/AtkKDgYKwU — Profeco (@Profeco) October 6, 2023

Ventajas de que tu celular esté aprobado para funcionar en México

El equipo contará con la garantía de servicio original

El equipo será seguro para su uso

Funcionará adecuadamente conforme a la geografía, orografía, además del operador móvil

La vida útil del equipo además de la batería serán las adecuadas

Mejorarás tu experiencia con el celular respecto recepción, servicio, recepción, uso y apps.



Desventajas de comprar un celular en el mercado gris

No contará con garantía válida para México

La batería no tendrá un uso óptimo ni seguro

Podría no funcionar con los operadores móviles de México

El fabricante del equipo podrá bloquearlo



Recomendaciones a la hora de comprar un celular

Cómpralo en centros y comercios autorizados por el fabricante No lo compres en el extranjero No lo compres en páginas y aplicaciones de comercio electrónico Primero corrobora que cuente con la homologación del país en donde vas a utilizar el celular.