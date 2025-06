¿Tu celular se queda sin WhatsApp? Lista de celulares que se quedarán sin la aplicación en julio 2025

¡Atención, usuarios! A partir del 1 de julio 2025, algunos celulares podrían quedarse sin WhatsApp, esto porque dejan de ser compatibles con las actualizaciones de la plataforma, pero ¿qué dispositivos se quedarán sin la aplicación de Meta?

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más populares en el mundo, tan solo en México, el 92.6% de los ciudadanos utilizaron la aplicación en 2024.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en julio 2025

¿Estás en la lista? Estos son los celulares que podrían quedarse sin WhatsApp a partir del 1 de julio 2025.

ANDROID

Para no perder WhatsApp, los celulares Android deben tener la actualización “Android 5.0" o versiones posteriores para poder seguir siendo compatibles con la app, pero ¿cuáles se quedan sin la aplicación?



Samsung: Galaxy S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

Motorola: Moto G de primera generación, Moto E de 2014 y el Razr HD.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

LG: Optimus G, Nexus 4 y g2 Mini.

iOS

Si tienes iPhone y no quieres perder la plataforma de mensajería, tu dispositivo debe contar con la actualización iOS 12 o versiones posteriores. Estos se quedarán sin la app:



iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 6.

Actualiza tu celular para que no te quedes sin WhatsApp|UNSPLASH

¿Cómo saber si mi celular se quedará sin WhatsApp?

De acuerdo con WhatsApp, una de las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo, en caso de que tu dispositivo deje de ser compatible con la plataforma, recibirás una notificación para su actualización.

Una vez actualizada la aplicación, las y los usuarios podrán disfrutar de las nuevas herramientas y mejoras de la plataforma de mensajería instantánea de Meta.

¿Qué hacer si mi celular está en lista?

Si tu celular está en la lista de los dispositivos que se quedarán sin la aplicación en julio 2025, lo primero que debes hacer es actualizar WhatsApp; sin embargo, si tu celular ya no es compatible con las versiones, la única opción es quedarse son actualizarlo.

Recuerda que WhatsApp no se elimina completamente de tu dispositivo; sin embargo, ya no recibirá las actualizaciones, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones.