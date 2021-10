Mujer se come las cenizas de su esposo, dice que no puede parar

Un insólito caso que se ha hecho viral se dio a conocer recientemente en el programa “Mi extraña adicción”, transmitido en Estados Unidos, y se trata del caso de una mujer que tiene una extraña manía: comerse las cenizas de su esposo.

De acuerdo con reportes de diversos medios, Casie de 26 años perdió trágicamente a su esposo Sean, luego de que sufriera un ataque de asma en 2011, cuando apenas llevaban dos años de casados.

El cuerpo del hombre fue cremado, por lo que la mujer, que es oriunda de Tennessee, comenzó a transportar sus cenizas a todos los lugares que visitaba.

“Llevo a mi esposo a todas partes, al supermercado, de compras, al cine, a comer, a donde sea que vaya, él va“, relató Casie, quien comentó que compra la comida que a él le gustaba.

“No me la como, pero la cocino para él. Algunas personas se ríen, piensan que estoy bromeando, pero lo digo en serio”, aseguró.

¿Cuándo comenzó a comerse las cenizas de su esposo?

La relación de la mujer con el recipiente de las cenizas de su esposo se convirtió en una peligrosa adicción. Todo ocurrió cuando transfirió las cenizas a otro recipiente y algunas partículas quedaron atrapadas en sus manos.

“No quería limpiarlo, eso era mi marido, así que me lamí los dedos. Y aquí estoy, casi dos meses después. No puedo parar, me estoy comiendo a mi esposo“, admitió.

Pero eso no es todo, la mujer declaró que esta terrible adicción que consiste en comer las cenizas entre cinco y seis veces al día, ha logrado bajar casi 20 kilos.

“Básicamente lo único que estoy comiendo son sus cenizas”, detalló, advirtiendo que los restos de su fallecido esposo ya se le están acabando.

Casie comenzó a comerse las cenizas de su esposo desde el año 2019; sin embargo, fue hasta este momento que el caso se expuso y se hizo viral.