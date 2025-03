El fraude del billete de 500: la nueva estafa a locales en Culiacán

¿Cuántas veces no hemos escuchado de nuestros padres y abuelos sobre la importancia de fijarse bien en el cambio después de comprar algo? Al parecer, este comerciante no siguió bien este consejo, porque fue víctima del famoso fraude del billete de 500: la nueva estafa con la que engañan a locatarios en Culiacán; así es como funciona.

Estafan a locales con billete falso de 500: Tenía la figura de “La Venenito”

“¡No queda más reír!” En un giro inesperado en el mundo de las falsificaciones, un incidente reciente en México ha llamado la atención por su peculiaridad. Un comerciante local fue víctima de una estafa al recibir un billete de 500 pesos que presentaba una alteración bastante singular: en lugar de la tradicional imagen de Benito Juárez, el billete falso mostraba la figura de “La Venenito”, un personaje icónico de la cultura popular mexicana.

En el video compartido en sus redes sociales, el comerciante relata que había acudido a revisar las ventas del día, encontrándose con una caja registradora casi vacía: apenas un billete de 50 y otro de 100 pesos. La sorpresa llegó cuando un empleado le mostró un billete de 500 pesos que había recibido como pago.

“Plebada, wachen. Estaba haciendo corte, no he vendido nada y pasa este billete aquí, que le pagaron al señor, que está ahí. Y wachen el billete que no checó, ¡mira!”.

Al examinar el billete de 500 pesos, el comerciante se percató de la inusual falsificación. En lugar del tradicional retrato de Benito Juárez, el papel moneda apócrifo presentaba la cara de “La Venenito”: “No ma$%&, vale más reír, wachen. No, te pasaste de lanza. Pero, ¿por qué no lo checaste?, se ve. Mira, ve, La Venenito Juárez”.

¿Qué hacer en caso de recibir un billete falso?

Este inusual caso sirve como un recordatorio de la importancia de revisar cuidadosamente los billetes, incluso aquellos de alta denominación. Si recibes un billete falso, no lo circules. Llévalo a un banco para que lo envíen al Banco de México para su análisis. Allí, llenarás un formato de reclamación y recibirás un recibo como comprobante.

Si el billete fue entregado por un cajero automático y se confirma que es falso, el banco te reembolsará el importe. Si no estás de acuerdo con el resultado, puedes presentar una reclamación ante CONDUSEF.