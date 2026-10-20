Cronología: Detienen a Chaipa7, el streamer señalado tras pelea en vivo con su novia | VIDEO

El streamer uruguayo, Santiago De León Quintana, conocido en Kick como Chaipa7, fue detenido el 15 de octubre en Tigre, Argentina, luego de que su pareja, Lara Magalí Rapallo, alias Naotzumi, lo denunciara por presuntas lesiones agravadas.

La investigación comenzó después de una discusión que quedó parcialmente registrada durante una transmisión en vivo y que, según la denuncia, continuó en una vivienda del barrio privado Barrancas del Lago, en Nordelta.

La joven, de 20 años, relató ante la Policía que su novio la golpeó con puños y patadas dentro del domicilio; los agentes que acudieron al lugar tras una llamada al 911 y observaron que presentaba una lesión visible en un pómulo; la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, encabezada por el fiscal Julio Petrucci.

La discusión entre Chaipa7 y Naotzumi quedó grabada en vivo

Antes de la denuncia, parte del enfrentamiento entre ambos circuló en redes sociales; en las imágenes, Rapallo conduce una camioneta mientras De León Quintana viaja en otro vehículo acompañado por amigos.

Durante el recorrido por una avenida de Vicente López, la joven le advierte que el seguro del automóvil está a su nombre y que no cubriría un choque entre ambos.

La conversación sube de tono cuando el streamer propone hacer una carrera y uno de sus acompañantes lo anima a acelerar; en la grabación también se escuchan reproches mientras los vehículos continúan circulando.

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SE PELEÓ CON SU NOVIA EN STREAM Y LA GOLPEÓ CUANDO TERMINÓ. Gravísimo esto del streamer “Chaipa” andando a toda velocidad e insultando gravemente a su novia. Según cuenta ella, actualmente está preso. https://t.co/JaGzzI4pr4 — Por Decreto (@XDecretoOK) October 19, 2026

La denuncia llevó a la Policía hasta una vivienda de Tigre

Después del altercado captado en video, la discusión habría continuado en el domicilio de la pareja; la joven solicitó ayuda mediante el número de emergencias 911, lo que movilizó a efectivos del Comando Patrullas Tigre y personal de una patrulla municipal hasta Barrancas del Lago.

En el lugar, Rapallo denunció la agresión física y los agentes constataron la lesión en su rostro; la detención de De León Quintana se produjo en el marco de la investigación por presuntas lesiones agravadas.