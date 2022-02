Amigo revela cómo encontraron a Chavita en Jalisco y con quién vivía

El municipio de El Salto es el lugar en el que vivió en los últimos años Salvador o Chavita, quien resultó ser -de acuerdo a una confronta de ADN-, el recién nacido que en el 2005 fue robado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); pero ¿quién es? y ¿con quién vivía? Un amigo da detalles.

Levid, vecino y amigo de Chavita, mostró a Fuerza Informativa Azteca (FIA) una serie de fotografías del adolescente y relató cómo fue que las autoridades lo localizaron en la colonia Las Lilas.

“Nosotros nos encontrábamos jugando cuando llegó (sic) las personas de fiscalía y del DIF municipal de Zapopan pidiendo que saliera el menor del domicilio, que el menor había sido acusado como desaparecido”, relató Levid.

Vecino habla sobre la vida de ‘Chavita’; el menor que fue robado hace 16 años en hospital del IMSS

Supuesta madre de Chavita era enfermera

El joven amigo, relata algunos detalles de los supuestos padres de Chavita y con quienes vivió los 16 años de su vida.

La casa en la que vivía Chavita con la señora Alejandra y el señor Salvador, que se identificaban como sus padres, se ubica en la esquina de la calle Begonia, de la referida colonia.

“Su mamá es una señora muy responsable, trabajó como maestra de guardería y también estuvo como enfermera, todo el tiempo fue muy respetable, de convivencia, su papá es un señor también responsable, trabaja en lo que es el tianguis, es comerciante”, recuerda el joven.

Al cuestionarle ¿cómo es Salvador? Levid respondió: “es un joven bueno, es una persona muy buena, responsable, bueno, obediente, sin ningún vicio”.

Levid recuerda que tiene más de un año que vio a los supuestos padres de Chavita pero insistió en que sin trabajadores:

“La señora oí que tiene cáncer pero hace un mes que no la he visto, vine a buscarla pero no me abrió nadie su casa y estaban las luces prendidas, no sé la verdad”, comenta a FIA.

Los vecinos de Las Lilas, en El Salto, están sorprendidos tras la noticia de que el menor es el bebé que hace casi 17 años fue sustraído de un hospital en ese estado.

Una imagen de San Judas Tadeo y una veladora encendida que parecía tener poco de haber sido colocada es parte de lo que se ve en la casa en la que por más que se tocó a la puerta nadie abrió.

Chavita ya está con sus padres y hermanos

Anoche, a bordo de tres camionetas salieron juntos Chavita y sus padres biológicos de la Ciudad Niñez, tras varias horas de declaraciones y luego de que el joven fue hallado 16 años después de haber sido robado cuando recién acababa de nacer en diciembre del 2005.

La madre iba en una de las camionetas con su hija, la hermana de Chavita, mientras que en otra con la película más oscura en los vidrios, el papá quien habría viajado junto con el joven localizado.

Se desconoce si el joven vivirá con ellos, pues pasó más de 16 años con una pareja que lo crió, pareja de la cual aún no se define la situación jurídica.

Con información de Fernanda Mejía, Fuerza Informativa Azteca.