Lluvias dejan inundaciones en Chetumal y peces aparecen en la calle tras desbordamiento de laguna

Nuevamente Chetumal, en el estado de Quintana Roo, quedó bajo el agua. Ahora fueron los efectos de una zona de baja presión con potencial ciclónico que atravesó del Mar Caribe al Golfo de México por el sureste de la Península de Yucatán.



“Hasta subió un poco más del viernes... yo sentí más feo ayer y lo mismo corrí con mi vecina otra vez”, cuenta Lea Moreno, afectada.

En 24 horas se registró una precipitación pluvial de 151 milímetros, lo que provocó que en algunos puntos el agua alcanzara una altura de un metro y medio. “Estuvo muy fuerte, había mucho aire, yo pensé que era el huracán”, dice Ana García, otra mujer afectada por la situación.

Cocodrilos salieron de su hábitat y peces aparecieron en la avenida

Varias familias fueron trasladadas a los refugios habilitados en la capital de Quintana Roo. “Los fenómenos hidrometeorológicos no tienen palabra, estar atentos a la información oficial para no caer en psicosis o desinformación, decían que hay desabasto no es verdad, hay abasto de todo, todo está abierto, las carreteras, los accesos a Chetumal y la suspensión de clases es un tema de prevención”, informó Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

Debido a las inundaciones fueron capturados pequeños cocodrilos que salieron de su hábitat. Inclusive en la colonia Nueva Generación de Chetumal, peces aparecieron en la avenida tras el desbordamiento de la laguna de La Sabana, en tanto, en el norte del estado también se presentaron intensas lluvias.

Permanecen las banderas rojas en las playas para advertir a los bañistas sobre las condiciones del mar, el puerto también se encuentra cerrado a la navegación menor, es decir, a las actividades acuáticas recreativas.

Para este sábado, una naviera anunció la cancelación de su primera ruta entre Cozumel y Playa del Carmen, mientras que el Aeropuerto de Cancún reportó dos vuelos que tuvieron que ser desviados a Mérida. De acuerdo con el pronóstico, se mantendrán las fuertes lluvias y vientos en la costa de hasta 70 kilómetros por hora.