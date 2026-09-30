Limpiaban pozo de agua: 21 hospitalizados tras inhalar guano de murciélago en Veracruz

Más de 20 personas que trabajaban en la comunidad de Chicontepec, en el estado de Veracruz, tuvieron que ser trasladadas a un hospital por haber respirado gases tóxicos mientras realizaban trabajos para limpiar un pozo de agua.

Brote de histoplasmosis en Chicontepec: qué pasó en el cárcamo de agua

La intoxicación sucedió el 12 de septiembre de 2026, cuando al menos 60 pobladores fueron convocados para limpiar el cárcamo que abastece de agua a la zona. No obstante, la cisterna albergaba una gran cantidad de guano, es decir, excremento de murciélago.

Después de dicha jornada comunitaria, algunos participantes comenzaron a reportar dolores musculares, vómitos y problemas respiratorios, por lo que tuvieron que ser internados.

Trasladan a la CDMX a intoxicados por guano de murciélago en Veracruz

“El 12 de septiembre, durante trabajos en el cárcamo de agua de nuestra comunidad, varios compañeros resultaron afectados por inhalación de gases tóxicos, (…) Se ha solicitado apoyo al senador Manuel Huerta y a la gobernadora Rocío Nahle para ambulancias equipadas, atención médica y resultados de Protección Civil”, mencionó Severo Sorio Osorio, agente municipal de Chicontepec, en un oficio dirigido al senador Manuel Huerta.

21 personas presentaron afectaciones en vías respiratorias compatibles con histoplasmosis. Cinco personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales de la Ciudad de México para su atención especializada. Otros pacientes están internados en el Hospital Civil de Tuxpan. El Ayuntamiento de Chicontepec refirió que se trata de un “probable brote de histoplasmosis”.

¿Cuáles son los síntomas de la histoplasmosis y cómo se contagia?

La histoplasmosis es una infección causada por el hongo Histoplasma capsulatum, el cual afecta los pulmones y a otras partes del organismo. No es una enfermedad que se transmite de persona a persona, sino que entra al cuerpo al inhalar las esporas del hongo que crece en el suelo.

Generalmente, las personas respiran estas esporas en proyectos de limpieza o demolición, pero también puede estar en suelo contaminado por excrementos de aves o murciélagos, explica la Clínica Mayo de Estados Unidos.

La mayor parte de las personas con histoplasmosis no tiene síntomas y no sabe que está infectada, pero en algunos casos, como bebés y pacientes con sistema inmune debilitado, esta enfermedad puede ser grave.

Los síntomas de la histoplasmosis son:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Tos seca

Dolor en el pecho

Cansancio

Estos suelen aparecer de tres a 17 días después de la exposición a las esporas.

