¡Con los lomitos no! Denuncian envenenamiento “masivo” de perros en Chignahuapan, Puebla

En el municipio de Chignahuapan, en Puebla presuntamente han estado envenenando a perros callejeros, de acuerdo con una organización de rescatistas independientes.

“Pinta” era una perrita en situación de calle y que estaba bajo su cuidado pero resultó intoxicada en la calle. Sin embargo en un solo día “Pinta” fue tan solo el segundo caso de envenenamiento que encontraron., pero se habla de al menos 7 casos más desde finales de agosto.

Dicen que los perros envenenados continúan apareciendo en la zona y al parecer ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Por este hecho ya hay dos denuncias penales.

Edith Kuri, vocera de la organización rescatista “Huellitas con amor”, explicó que en lo que va del año han tenido varios reportes de perros envenenados que han caído muertos y con algunas características similares en algunos casos.

“Realmente nos empezamos a dar a la tarea de hacer una investigación y efectivamente en el mes de agosto nos damos a la tarea de recibir el reporte donde vemos al primer perro caído por envenenamiento, fue grabado y al otro día nuevamente otro caso y fue el de “Pinta”, una perrita que teníamos nosotros bajo custodia, supervisión, estaba vacunada, desparasitada, como varios que han desaparecido”, relató la defensora de animales.

Hay varios perros desaparecidos en Chignahuapan

La activista dijo que hay reportes de varios perros desaparecidos y de los que se desconoce en donde quedaron sus cuerpos, además de que tienen información de que el envenenamiento “masivo” ocurre sobre todo en el primer cuadro del municipio de Chignahuapan.

Sobre si tienen sospechas de quién pudiera estar detrás de esta agresión contra los “lomitos”, la activista dijo que sí y que incluso han recibido amenazas a través de redes sociales en el sentido de que continuarán atentando contra la vida de los perros a quienes consideran una plaga.

Hasta el momento no se ha identificado la sustancia con la que han envenenado a los perritos ya que en Chignahuapan, Puebla no hay un médico certificado que pueda hacer estas pruebas a los animales y en todo caso tendrían que realizarse las pruebas mediante un laboratorio particular, lo cual tiene un costo alto que no pueden costear.

“Hay animales en resguardo, están en recuperación pero nos comentaban los médicos que por el tiempo ya no se pueden hacer los exámenes pues lo que hace el veneno es llegar a los intestinos, deshacer todo por dentro y ya no se tendría una respuesta concreta para determinar la sustancia o qué fue lo que pasó con ellos”.

Otro caso de envenenamiento en Huauchinango

En el municipio de Huauchinango han sido localizados varios perritos muertos por supuestoenvenenamiento.

De acuerdo con lo que informó la asociación Huellitas con amor, uno de los casos fue transmitido a través de redes sociales, se trata de un perrito agonizando dentro de una sucursal de un banco ubicado en el bulevar Gustavo Díaz Ordaz.

Al respecto autoridades de Bienestar animal, a través de su enlace de Comunicación, señalaron que investigan el caso.