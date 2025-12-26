Maravilla de la ingeniería: China abre el túnel carretero más largo del mundo

China volvió a marcar un hito en la ingeniería global con la apertura oficial del Túnel Tianshan Shengli, el túnel carretero más largo del mundo, con una extensión de 22.13 kilómetros, se trata de una obra que redefine la conectividad en el noroeste del “gigante asiático”.

El megatúnel, inaugurado al tránsito durante la jornada de este viernes, atraviesa el corazón de las montañas Tianshan, una de las cordilleras más imponentes de Asia, ubicadas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, por lo que a partir de hoy, se reducen drásticamente los tiempos de traslado entre el norte y el sur de la región.

The 22.13-km Tianshan Shengli Tunnel, the world's longest expressway tunnel, officially opened to traffic on Friday, marking the full-line operation of the 324.7-km Urumqi-Yuli Expressway in northwest China.

Traversing the central Tianshan Mountains, the tunnel slashes what was… pic.twitter.com/HkWoTiNT7C — People's Daily, China (@PDChina) December 26, 2025

¿Por qué este túnel es una obra histórica de la ingeniería en China?

El Tianshan Shengli Tunnel ostenta el récord como el túnel carretero más largo del mundo, superando proyectos similares en Europa y Asia. Antes de su construcción, cruzar esta zona montañosa implicaba varias horas de manejo por rutas peligrosas, especialmente durante el invierno.

Sin embargo, ahora con la nueva infraestructura, el trayecto, que antes tomaba horas, ahora puede realizarse en apenas 20 minutos, lo que representa un cambio radical para el transporte de personas y mercancías.

World’s longest tunnel opens in

China



22 km through the Tianshan range — a trip that used to take hours now takes 20 minutes



Construction began in 2020 and investments totaled at $6.6B pic.twitter.com/6upiFrKBgT — RT (@RT_com) December 26, 2025

Megatúnel en China: ¿qué papel juega en la red carretera del país?

Este túnel forma parte de la autopista G0711 Urumqi–Yuli, una vía estratégica que conecta importantes núcleos urbanos del norte y sur de Xinjiang. Esta importante carretera, junto con el túnel, entró en operación el mismo día, consolidándose como una arteria clave para el desarrollo regional.

Autoridades de China han destacado que la obra mejora la eficiencia logística, fortalece la integración económica, además de que facilita el comercio interno; todo esto sin dejar a un lado que va a impulsar sectores como el turismo y la industria.

The 22.13-km Tianshan Shengli Tunnel, the world's longest expressway tunnel, officially opened to traffic on Friday. #GLOBALink pic.twitter.com/dtZXg3krvr — China Xinhua News (@XHNews) December 26, 2025

El túnel más largo del mundo: un desafío técnico sin precedentes

La construcción del túnel implicó condiciones geológicas extremas, con grandes variaciones de altitud, bajas temperaturas y zonas sísmicas. Ingenieros y trabajadores enfrentaron retos técnicos complejos, y para ello fu que utilizaron tecnología avanzada con el fin de garantizar la seguridad estructural y la operación continua del túnel.

¿Qué significa para el futuro de la infraestructura mundial?

Con esta inauguración, China refuerza su posición como líder mundial en megainfraestructura, demostrando cómo las grandes obras pueden transformar regiones enteras, además de acortar distancias que antes parecían imposibles; ¿estamos ante el modelo de las carreteras del futuro, donde la ingeniería vence a la geografía? La apertura del Túnel Tianshan Shengli abre el debate acerca de cómo la infraestructura redefine el desarrollo económico y social a escala.