Irán cierra el Estrecho de Ormuz y bombardea bases de EU en tres países como respuesta a los ataques que ordenó Trump

Contrario a lo que el presidente Donald Trump aseguraba tan sólo al inicio de la semana, la firma de una paz definitiva de Estados Unidos con Irán está muy distante de ocurrir. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumentaron en una segunda noche consecutiva de bombardeos masivos de ida y vuelta. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) no solo ejecutó ataques con misiles y drones contra bases norteamericanas en Bahréin, Kuwait y Jordania, sino que ejecutó su amenaza más temida: el cierre total e indefinido del Estrecho de Ormuz, advirtiendo que disparará contra cualquier buque comercial o petrolero que intente cruzarlo.

Esta decisión por el gobierno de Irán colapsa la principal arteria energética del planeta, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y gas natural global antes de la guerra. Según reportes financieros de JPMorgan, el tráfico en el estrecho ya había caído a un agónico 15% debido al conflicto, pero el bloqueo absoluto decretado por la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) amenaza con desatar una crisis de precios de combustibles y alimentos a escala mundial.

EU comenzó los bombardeos

La nueva jornada de hostilidades comenzó la noche del miércoles a las 22:15 GMT, cuando el Comando Central de EU (Centcom), bajo las "órdenes directas" de Donald Trump, lanzó tres oleadas consecutivas de bombardeos sobre territorio iraní. Los ataques estratégicos duraron cuatro horas y golpearon sistemas de defensa aérea, radares y centros de comunicación en localidades clave como la ciudad de Karaj (al oeste de Teherán), Abyek, Kargan (donde se reportaron dos heridos), y los puertos de Sirik, Jask y la isla de Qeshm.

La respuesta militar de la Guardia Revolucionaria a primeras horas del jueves fue simultánea y expansiva, bomnbardeando las bases de países aliados de Estados Unidos y desde donde reportan al Pentágono en tres frentes distintos:

Jordania: El ejército jordano confirmó la interceptación y derribo de 20 misiles balísticos iraníes dirigidos hacia la zona de la base aérea de Al-Azraq. Los restos de metralla no causaron bajas, pero Amán advirtió que no tolerará más violaciones a su espacio aéreo.

El ejército jordano confirmó la interceptación y derribo de 20 misiles balísticos iraníes dirigidos hacia la zona de la base aérea de Al-Azraq. Los restos de metralla no causaron bajas, pero Amán advirtió que no tolerará más violaciones a su espacio aéreo. Bahréin: Las alarmas antiaéreas sonaron en dos ocasiones en la capital, Manama. Fragmentos de drones interceptados cayeron en zonas residenciales de Hamad City, dejando una niña de 11 años herida y severos daños materiales en viviendas y vehículos. El ataque buscaba neutralizar la Quinta Flota de EU.

Las alarmas antiaéreas sonaron en dos ocasiones en la capital, Manama. Fragmentos de drones interceptados cayeron en zonas residenciales de Hamad City, dejando una niña de 11 años herida y severos daños materiales en viviendas y vehículos. El ataque buscaba neutralizar la Quinta Flota de EU. Kuwait: Las bases aéreas de Ali Al Salem y Ahmad Al-Jaber fueron blanco de enjambres de drones, activando los sistemas de defensa de la monarquía del Golfo.

Las bases aéreas de Ali Al Salem y Ahmad Al-Jaber fueron blanco de enjambres de drones, activando los sistemas de defensa de la monarquía del Golfo. Bloqueo naval: En el propio estrecho de Ormuz, las fuerzas iraníes atacaron con proyectiles a dos buques petroleros que, según el régimen, intentaban transitar de forma ilegal.

EU sigue amenazando a Irán

Las hostilidades aumentaron en el discurso de Estados Unidos cuando desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump justificó la ofensiva acusando a Irán de retrasar deliberadamente las conversaciones de paz. "Estábamos muy cerca de un acuerdo, pero nos siguen dando largas. Nos están tomando por tontos y ahora van a pagar el precio", declaró ante los medios. Horas más tarde, en una entrevista con Fox News, Trump elevó la apuesta al amenazar con bombardear directamente las centrales eléctricas y la red de puentes de Irán si no firman el pacto.

El presidente iraní respondió de inmediato a Donald Trump. A través de la plataforma X, el mandatario Masoud Pezeshkian calificó las advertencias de Trump como un acto de cobardía:

زیرساخت‌های حیاتی، شریان‌های زندگی مردم‌اند. تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه‌های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.

ایران با تکیه بر دانش و توان متخصصان، وحدت ملی و همبستگی، در برابر هر فشار و تهدیدی استوار خواهد ماند. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 10, 2026

|X/@drpezeshkian

"Las infraestructuras críticas son el alma del pueblo. Amenazar con atacar redes de transporte, electricidad e industrias de agua no es una demostración de fuerza, sino una señal de desesperación ante la voluntad de una nación. Irán se mantendrá firme contra cualquier presión".

El colapso de una negociación de última hora

Este recrudecimiento militar ocurre justo cuando ambas potencias se encontraban afinando los flecos de un acuerdo interino en mesas de negociación indirectas. Desde Sofía, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, expresó la profunda alarma de su gobierno, revelando que las pláticas comerciales estaban varadas únicamente por la redacción de algunas frases menores antes de que el derribo del helicóptero Apache estadounidense el pasado lunes dinamitara el proceso.

Turquía hizo un llamado urgente a ambas partes para detener la trayectoria de escalada total y regresar a la mesa de redacción en Pakistán. Sin embargo, con los complejos condicionantes de Irán —que exige el desbloqueo total de sus fondos financieros congelados en Occidente— y la paralela ofensiva militar de Israel en el Líbano contra Hezbollah, la posibilidad de un alto al fuego parece haber quedado sepultada bajo los escombros de las bases militares del Golfo.