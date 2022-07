VIDEO: Chofer halla dormida a niña en su camión en Guadalajara

Don Guillermo, un chofer de la unidad del transporte público T-16B antes 633 que la tarde de este jueves 7 de julio en Guadalajara, Jalisco. Se convirtió en un héroe al ayudar a una niña de cuatro años que fue abandonada en uno de sus asientos.

“Los que venían con la niña se bajaron en el mercado del mar, pero nunca me percaté de que se hayan bajado con la niña o no, hasta que llegué a mi terminal un pasajero me dijo que me habían dejado a una niña dormida,” comentó Don Guillermo chofer del autobús.

Por la parte trasera de la unidad del transporte público fue donde descendieron los adultos con los que viajaba la menor, la cual se quedó dormida en uno de los asientos.

“No supe ni qué hacer porque si se despierta llorando y van a decir que le hice algo, no sé se pueden mal interpretar las cosas, pero afortunadamente estaba una oficial de tránsito ahí y pues fue a la que le dije, la primera que le dije y ya ella la resguardó aquí la despertó, la calmó porque despertó llorando,” explicó el chofer de transporte púbico Guillermo.

Fueron 6.5 kilómetros de trayecto desde que sus acompañantes descendieron hasta que Don Guillermo se percató y pidió apoyo a oficiales de vialidad. La mamá de la niña tardó dos horas en llegar por la menor.

Fue en el cruce de las Avenidas Federalismo y Ávila Camacho donde el chofer de la unidad de transporte público se dio cuenta de que la menor estaba sola.

“Primero llegaron dos muchachos haciéndose pasar por el tío y el papá, algo así pero si tardaron como unos 10 minutos ya después llegó la abuelita como a los 20 minutos llegó la abuelita y la mamá si tardó un rato en llegar porque andaba en el centro,” declaró a las cámaras de Fuerza Informativa Azteca Don Guillermo.

Pero ésta no es la primera vez que a lo largo de 22 años de trabajo a Don Guillermo le dejan niños olvidados a bordo de su camión.

“Es la segunda vez que me pasa que me dejan a una niña. La primera vez encontraron a la mamá luego luego,” finalizó Don Guillermo, chofer de la unidad de transporte público.

El caso de esta menor quedó turnado a un agente del ministerio público de Ciudad Niñez.