Choque en Kenia deja al menos 48 muertos y varios heridos

Un fatal accidente carretero en Londiani, Kenia, dejó al menos 48 muertos y varios heridos. El choque ocurrió la noche del viernes 30 de junio (tiempo local) cuando un camión de contenedores se salió de la carretera y colisionó contra varios vehículos.

En redes sociales circularon varios video del accidente, donde se podían ver los restos retorcidos de autos, motocicletas, camionetas y camiones.

La Cruz Roja de Kenia dijo que el camión embistió a más de seis vehículos y atropelló a los peatones. Más de 20 heridos fueron trasladados a hospitales locales, dijo la Cruz Roja.

Video del choque en Kenia que dejó 48 muertos

Algunos testigos relataron cómo ocurrió el choque en el que murieron al menos 48 personas:

"Vi un tráiler que se acercaba a toda velocidad. Me desvié y escapé de golpearlo de frente. La persona que estaba detrás de mí pensó que quería comprar algo. Me adelantó y fue entonces cuando lo golpeó. otros vehículos", dijo Peter Otieno, un conductor a la agencia de noticias Reuters.

“Vi unos 20 cuerpos con mis propios ojos. Había otros cuerpos que estaban debajo del vehículo”, agregó Otieno.

El número de muertos hace del choque uno de los más mortales en las carreteras de Kenia en los últimos años. El año pasado, 34 personas murieron en el centro de Kenia cuando su autobús se salió de un puente y cayó al valle de un río.

Con información de Reuters

