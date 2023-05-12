Matan en Kenia a Loonkito, el león más viejo de África

Un grupo de pastores en Kenia mató a Loonkito, considerado el león macho salvaje más viejo de África y tal vez del mundo, informó la asociación Lion Guardians a través de un mensaje compartido en su cuenta de Facebook.

Loonkito tenía 19 años, la edad promedio de los leones en vida silvestre es de 13, por lo que se cree que podría ser el león más longevo de África y probablemente el mundo.

El león murió en la aldea de Olkelunyietr el pasado miércoles 10 de mayo por la noche, después de que unos pastores lo atacaron con lanzas porque el animal entró a cazar el ganado de la región.

“Con gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento de Loonkiito (2004 - 2023), el león macho más viejo de nuestro ecosistema y posiblemente de África. Murió ayer, el 10 de mayo 2023 a los 19 años de edad”, compartió Lion Guardians.

Añadió que el león “fue un símbolo de resistencia y convivencia. Nosotros en Lion Guardians nos sentimos privilegiados de haber dado testimonio de su vida y su legado”, concluyeron.

¿Por qué mataron al león más viejo del Mundo?

La organización explicó que Kenia pasó por una sequía que recién está terminando, la cual dejó un marcado conflicto entre humanos y leones, debido a que los pastores perdieron gran parte de su ganado durante esta época y los leones buscan alimentarse.

“Dado que los propietarios de ganado perdieron tantos de sus animales a causa de la sequía, están particularmente atentos a vigilar a los animales que les quedan”, dijo.

Agregó que “desafortunadamente, Loonkito se vio envuelto en esta dinámica porque estaba hambriento y saltó a un corral en medio de la noche; esta fue una situación difícil para ambos lados, la gente y el león”, concluyeron su mensaje.